Balıkesirli balıkçılar yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı
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Balıkesirli balıkçılar yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı

Balıkesirli balıkçılar yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Ekonomi

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki balıkçılar, av yasağının sona ermesine saatler kala hazırlıkları tamamlayıp ağlarını suya bırakmak için beklemeye başladı.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki balıkçılar, av yasağının sona ermesine saatler kala hazırlıkları tamamlayıp ağlarını suya bırakmak için beklemeye başladı.

Çakıl Mahallesi'ndeki balıkçılar, av yasağı sürecinde teknelerinin bakımını ve yıpranmış ağları onardı.

Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar bu gece "Vira bismillah" diyerek denize açılacak.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, mahallede düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Çakıl Mahallesi'nin bölgede balıkçılığın önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.

Canbey, "İnşallah önümüzdeki dönemde deniz bereketli olur, daha güzel kazançlar, daha bereketli günleri hep beraber yaşarız." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan da Balıkesir'in balıkçılık ve su ürünleri konusunda çok yüksek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ise balıkçılara av sezonunda bol kazanç temennisinde bulundu.

Kurdele kesimi ve dua edilmesinin ardından protokol üyeleri, denize açılacak tekneleri inceledi.

Balıkesirli balıkçılar yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı
Balıkesirli balıkçılar yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı
Balıkesirli balıkçılar yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı
Balıkesirli balıkçılar yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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