Balıkesir Satranç şampiyonası sona erdi
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Balıkesir Satranç şampiyonası sona erdi

Balıkesir Satranç şampiyonası sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Balıkesir'de gerçekleştirilen küçükler ve yıldızlar takım karşılaşmalarında Deniz Satranç Kulübü sporcuları 3 birincilik, 1 üçüncülük elde etti.

Balıkesir'de gerçekleştirilen küçükler ve yıldızlar takım karşılaşmalarında Deniz Satranç Kulübü sporcuları 3 birincilik, 1 üçüncülük elde etti. Düzenlenen satranç turnuvasına 135 sporcu katıldı

Yıldızlar ve küçükler yaş gruplarındaki maçlarda, DSK oyuncuları 1 birincilik, 4 ikincilik, 2 üçüncülük alarak yarışmalara damga vurdu. Covid-19 salgını sonrası yapılan ilk resmi müsabakalarda büyük başarı elde ettiklerini açıklayan Kulüp Başkanı Mete Deniz, salgın öncesi yapılan son yarışmalara oranla kupa sayısını arttırdıklarını kaydetti.

Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'ndaki takım maçlarına pandemi nedeniyle 3 takım katıldı. 4 kategorideki karşılaşmalarda, Balıkesir DSK, U 18 Genel Kategoride, U 12 Kızlar kategorisinde, U 12 genel kategoride birinci oldu. U 18 kızlar kategorisinde ise üçüncülük elde etti. Balıkesir Deniz Satranç Kulübü, Balıkesir Satranç Kulübü ve Zeka ve Zihin Sporları Satranç Kulübü sporcularının karşılaşmaları bir hayli çekişmeli geçti.

İrem Tunç ve Nisanur Dikbıyık'ın oluşturduğu U 12 kız takımı, Ahmet Mahir Demirelli, Yusuf Selim Yılmaz, Osman Can Turhan, Hüseyin Arda Sakarya ve Cenk Eren Açıkyer'in oluşturduğu U 18 takımı genel klasmanda, Efe Aköz Ahmet Mete Akın, Efe Aslantekin, Aydın Ege Baygül ve Umut Yağcıoğlu'nun oluşturduğu U12 takımı genel kategoride birinciliği rakiplerine kaptırmazken, Ezgi Ekim ve Ekin Aksoy'un oluşturduğu U 18 kız takımı üçüncü oldu.

Yaş Grupları Turnuvasına 135 sporcu katıldı

2021 Balıkesir Yıldızlar ve Küçükler Yaş Grupları Satranç Turnuvası'na 24 kategoride çevre illerden gelenlerle birlikte 135 sporcu katıldı. Bu yarışmalar da DSK sporcusu Osman Can Turhan 17 yaş genel kategoride birinci, 14 yaş genel kategoride Hüseyin arda Sakarya ikinci, 7 yaş genel kategoride Ömer Eymen Kavaklı ikinci, 8 yaş kızlar kategorisinde Ekin Aksoy ikinci, 9 yaş genel kategoride Görkem Yağız Yıldız üçüncü, 9-10 yaş kızlar kategorisinde İrem Tunç ikinci, Nisanur Dikbıyık üçüncü oldu. - BALIKESİR

Balıkesir Satranç şampiyonası sona erdi
Balıkesir Satranç şampiyonası sona erdi
Balıkesir Satranç şampiyonası sona erdi
Balıkesir Satranç şampiyonası sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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