Balıkesir'de yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan kadın taburcu edildi
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Balıkesir'de yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan kadın taburcu edildi

06.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:39
Balıkesir'de yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan kadın taburcu edildi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, tarlada yıldırım isabet etmesi sonucu 3 kadının öldüğü olayda yaralanan Suzan Avcuoğlu'nun hastanede tedavisi tamamlandı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, tarlada yıldırım isabet etmesi sonucu 3 kadının öldüğü olayda yaralanan Suzan Avcuoğlu'nun hastanede tedavisi tamamlandı.

Çekirdekli Mahallesi'nde 30 Ekim'de yaşanan yıldırım düşmesinin ardından Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 51 yaşındaki Avcuoğlu taburcu edildi.

Avcuoğlu, gazetecilere, olay anını hatırlamadığını söyledi.

Tarlada çalıştıkları sırada yağmurun başladığını, daha sonra gözünü hastanede açtığını belirten Avcuoğlu, "Şu anda bacaklarımda uyuşma var. Ayakta çok fazla duramıyorum. Belden aşağısında uyuşma var, yürüyemiyorum. Doktor kan ve vitamin ilacı verdi." dedi.

Avcuoğlu'nun kızı Gamze Öke de tarlada yağmurun başlaması üzerine annesi ve birkaç kişinin ağacın altına sığındığını anlattı.

O sırada bölgeye yıldırım isabet ettiğini aktaran Öke, şöyle konuştu:

"Bir baktım hepsi yerde sırt üstü gözleri açık şekilde yatıyorlardı. Annemi sürüklemeye başladım. Ambulans çağrılması ve yardım edilmesi için bağırdım. Annemi sürükledim ama tepki yoktu. Diğerleri için de yardım istedim. Diğerlerinin ağzı mosmor oldu, ağızlarından köpük gelmeye başladı. Annemi bir yere oturttum, çizmelerini çıkartmak aklıma geldi ama gücüm yetmedi. Suriyeli bir çalışan geldi, yardım etti çıkarttık, annemin çoraplarını yırttık. Sonra ben toprağı alıp ayaklarının üstüne koydum. Daha sonra annem 'ne oldu' diyerek sıçradı. Yıldırım düştüğünü söyledim, o da elleriyle toprağı tuttu.

Ben annemi üstündeki yanık kokusu gitsin diye toprağa bastırdım ama meğerse toprak elektriği almış. Daha sonra mahallemizden olay yerine gelenlerle beraber annemi hastaneye götürdük, yoğun bakıma aldılar. Annem iyileşti ama diğerleri sağ çıkamadı. Allah bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın."

Çekirdekli Mahallesi'nde 30 Ekim'de yıldırım isabet etmesi sonucu hastaneye kaldırılan 4 kadından Nermin Alkan, Yasemin Demirel ve Feride Arıkoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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