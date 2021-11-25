Balıkesir'de trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de trafik kazası: 3 yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesi Balıkesir-Edremit karayolu Kocadağ Yol Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 10 ABB 680 plakalı otomobil yoldan çıktı. Kazada araç içinde bulunan S.A., O.A ve İ.H.B. yaralandı. Kazaya ilk müdahale Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri yaptı. Yaralılar araç içinde çıkartılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Havran Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de trafik kazası: 3 yaralı

Bursa'da seyir halinde otomobil yandı, sürücü canını zor kurtardı

Bursa'da seyir halinde otomobil yandı, sürücü canını zor kurtardı

 Ücretli öğretmen Bahar Zeybek, Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti

Ücretli öğretmen Bahar Zeybek, Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title