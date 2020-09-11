Balıkesir'de restorasyonu tamamlanan 169 yıllık cami ibadete açıldı
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Balıkesir'de restorasyonu tamamlanan 169 yıllık cami ibadete açıldı

Balıkesir'İn Edremit ilçesinde 169 yıl önce yaptırılan Pazarlık Camisi, 4 yıl süren restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından ibadete açıldı.

Balıkesir'de restorasyonu tamamlanan 169 yıllık cami ibadete açıldı
11.09.2020 16:15 | Son Güncelleme: 11.09.2020 16:18

Balıkesir'İn Edremit ilçesinde 169 yıl önce yaptırılan Pazarlık Camisi, 4 yıl süren restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından ibadete açıldı.

İlçede halk arasında "Pırasa Camisi" olarak da bilinen Pazarlık Camisi'nin Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2016 yılında başlatılan restorasyonunun tamamlanması dolayısıyla cuma namazı öncesinde program düzenlendi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, programda yaptığı konuşmada, Pazarlık Camisi'nin Edremit ilçesine tekrar kazandırılmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, vakıf eserlerinin tekrar hizmete sunulması, sahip çıkılması noktasında üstün görevler yerine getiriyorlar. Bunlardan biri de bugün canlı olarak yaşadığımız Pazarlık Camisi'nin restore edilerek halkımızın hizmetine sunulmasıdır. Hayırlı olsun."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu tür eserlerin korunması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Pazarlık Camisi, Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topçan'ın okuduğu dualar eşliğinde, protokol üyelerinin de katılımıyla 4 yıl aranın ardından yeniden ibadete açıldı.

Kaynak: AA

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