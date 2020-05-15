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Balıkesir'de Nisan ayında 685 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğünden açıklanan rakamlara göre Nisan ayında il genelinde 685 konut satışı gerçekleşti.

Balıkesir'de Nisan ayında 685 konut satıldı
15.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:39

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğünden açıklanan rakamlara göre Nisan ayında il genelinde 685 konut satışı gerçekleşti.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Balıkesir'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,2 oranında azalış ile 685 konut satışı gerçekleşti. Balıkesir' deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 70,5 ile 483 konut olurken, ilk satışların payı ise yüzde 29,5 ile 202 konut oldu. Balıkesir'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 azalış ile 276 adet ipotekli satış gerçekleşmesiyle 17. sırada yer aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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