Balıkesir'de İsmail Akçay Yol Koşusu'nda dereceye giren atletler ödüllendirildi
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Balıkesir'de İsmail Akçay Yol Koşusu'nda dereceye giren atletler ödüllendirildi

Balıkesir'de İsmail Akçay Yol Koşusu'nda dereceye giren atletler ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Spor

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla "Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri" kapsamında İsmail Akçay Yol Koşusu gerçekleştirildi.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla "Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri" kapsamında İsmail Akçay Yol Koşusu gerçekleştirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan yarışta 35'i kadın 201 atlet, 12 bin 500 metrelik parkurda mücadele etti. Kadınlarda Derya Kunur, erkeklerde ise Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa yarışı ilk sırada bitirdi.

Dereceye girenlere ödülleri, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Halil Akkaş ve eski milli sporcu İsmail Akçay tarafından törenle verildi.

Belediye Başkanı Avcı, törenin ardından yaptığı açıklamada, sporcular başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

İsmail Akçay adına düzenledikleri yol koşusunun bu yıl 13'üncüsünü gerçekleştirdiklerini belirten Avcı, "Altıeylül Belediyesi olarak imkanlar el verdiği sürece sporun ve sporcunun destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Türk sporuna naçizane katkılarımızdan dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bizlere layık görülen Sportif Fair Play Kariyer dalındaki şeref diploması da elimize ulaştı. Bizleri bu ödüle layık gören herkese Altıeylül'ümüz adına şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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Balıkesir'de İsmail Akçay Yol Koşusu'nda dereceye giren atletler ödüllendirildi - Haberler Spor
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