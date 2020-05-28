Balıkesir'de camiler cuma namazı için temizlendi
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Balıkesir'de camiler cuma namazı için temizlendi

Balıkesir'in Karesi, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde gerekli tedbirler alınarak yarın yeniden cemaatle namaz kılınmasına başlanacak camilerde hazırlık yapıldı.

Balıkesir'de camiler cuma namazı için temizlendi
28.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:29

Balıkesir'in Karesi, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde gerekli tedbirler alınarak yarın yeniden cemaatle namaz kılınmasına başlanacak camilerde hazırlık yapıldı.

Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Karesi Kaymakamlığı ve Karesi İlçe Müftülüğü, Cuma namazı kılınması uygun görülen camilerde dezenfeksiyon ve sosyal mesafe işaretleme çalışması gerçekleştirdi.

İlçede 34 cami bahçesi ile bir okul bahçesinde cuma namazı hazırlıkları yürütüldü.

Öte yandan camilerde abdesthaneler ve tuvaletler kapalı olacağı için vatandaşların abdestlerini evlerinde alarak gelmeleri istendi. Ayrıca cemaat kendi seccadesini de getirecek. Hasta olanların namaza gelmemeleri istenirken, maske takılması ise zorunlu olacak. Ayrıca cemaatin namaz öncesi ve sonrası fiziksel temasta bulunmamaları istendi.

Burhaniye

Burhaniye Belediyesi de bir süredir ibadete kapalı olan ibadethanelerin dezenfekte edildiğini bildirdi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, belediye temizlik işleri ekiplerinin dezenfeksiyon çalışması yaptığını kaydetti.

Edremit ilçesi

Edremit'te de cuma namazı öncesi camilerde çalışmalar yapıldı.

Cami döşemeleri temizlendi, dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Ayrıca cami ve cemevlerindeki dezenfeksiyon çalışmasının süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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