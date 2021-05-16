- Balıkesir'de bal fiyatlarındaki yükseliş arılara olan itibarı da artırdı
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- Balıkesir'de bal fiyatlarındaki yükseliş arılara olan itibarı da artırdı

İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY - Haberler | Ekonomi

- Balıkesir'de bal fiyatlarındaki yükseliş arılara olan itibarı da artırdı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz sezon balların iyi para yapması arılara olan itibarı artırdı.

- Balıkesir'de bal fiyatlarındaki yükseliş arılara olan itibarı da artırdı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz sezon balların iyi para yapması arılara olan itibarı artırdı. Önceki yıllarda tenekesi 200-250 liraya satılan balın geçtiğimiz yıl 400 liranın üzerine çıkması arıcıları sevindirirken, arılara da daha iyi bakılır oldu.

Geçtiğimiz sezonda, bal fiyatlarının artması arıcıları sevindirirken, yörede arılara daha iyi bakılır oldu. Bahar aylarının yağışlı geçmesi üzerine de arılar için uygun bir ortam oluştu. Çok sayıda arıcı, daha fazla bal alabilmek adına Madra ve Kazdağları'na akın ederken, arılara olan itibar arttı. Arcılar, önümüzdeki sezondan umutlu olduklarını anlatırken, bal fiyatlarının artmasının arılara olan ilgiyi de artırdığını söylediler. Burhaniye'de yaklaşık 150 dolayında arıcı da arılarını gezdirmeye başladı. Arı kovanlarını Madra Dağı eteklerine götüren Salih Arslan(41), "Ben 20 yıllık arıcıyım. Arı ile ilgileniyorum. Trakya'ya gidiyorum. Trakya balı geçen sene iyi para etti. Bu sene de İnşallah iyi para edecek. Umut ediyorum. Ben zeytin çiftçisiyim ama arıdaki parayı zeytinde ve yağda görmedim" dedi. Ramazan Salı da, " Baharın güzel oluşu, bizi çeşitli çeşitli yerlere atıyor. Nerede iyi bahar bulursak oraları gezmeye başladık. İnşallah, arkası da iyi olur. Bu yağmurlar devam ederse yüzümüz güler. Geçen sene arının ürettiği balları iyi fiyata sattık. Bu sene de İnşallah, iyi fiyat bekliyoruz. O yüzde bal iyi para yaptığından dolayı arılara daha fazla ilgi göstermeye başladık. İnşallah, bu gidişle bal da para eder, yüzümüz güler" diye konuştu.

- Balıkesir'de bal fiyatlarındaki yükseliş arılara olan itibarı da artırdı
- Balıkesir'de bal fiyatlarındaki yükseliş arılara olan itibarı da artırdı
- Balıkesir'de bal fiyatlarındaki yükseliş arılara olan itibarı da artırdı
- Balıkesir'de bal fiyatlarındaki yükseliş arılara olan itibarı da artırdı
- Balıkesir'de bal fiyatlarındaki yükseliş arılara olan itibarı da artırdı
- Balıkesir'de bal fiyatlarındaki yükseliş arılara olan itibarı da artırdı
- Balıkesir'de bal fiyatlarındaki yükseliş arılara olan itibarı da artırdı
- Balıkesir'de bal fiyatlarındaki yükseliş arılara olan itibarı da artırdı
- Balıkesir'de bal fiyatlarındaki yükseliş arılara olan itibarı da artırdı
- Balıkesir'de bal fiyatlarındaki yükseliş arılara olan itibarı da artırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY

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