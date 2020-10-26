Balıkesir'de 3 mahalle karantinaya alındı
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Balıkesir'de 3 mahalle karantinaya alındı

26.10.2020 18:43 | Son Güncelleme: 26.10.2020 18:47
Balıkesir'de 3 mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki üç mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki üç mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yakupköy, Aslıhantepecik, ve Paşaköy mahallelerindeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallelerde, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Yakupköy, Aslıhantepecik, ve Paşaköy'de, 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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