Balıkesir BŞB.'de hedef deplasmanda galibiyet

19.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:50

TBL'de mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da hedef Ankara deplasmanında Anadolu Basket'i yenerek mağlubiyet serisine son vermek.



Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) 20. hafta heyecanı başlıyor. Bu sene diğer yıllara oranla çekişmenin yüksek seviyelerde olduğu TBL'de Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 20. haftaya 11. sırada giriş yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un bu haftaki rakibi ise 15. sırada bulunan Anadolu Basket. Yaptıkları transferlerle takımını güçlendiren Anadolu Basket takımı düşme potasından çıkmak için maç kazanmak istiyor. 20. haftaya girilirken sadece 3 galibiyeti bulunan Anadolu Basket devre arası yaptığı 3 transfer ile takımını güçlendirdi.



Öte yandan Balıkesir temsilcisi sakatlıklar ile boğuşmaya devam ederken geçen hafta Fethiye karşısında son çeyrekte kaybetmesi taraftarı üzdü. Bu maçta Mert Konuk'tan sakatlığı sebebi ile faydalanamayacak olan BŞB.'de İsmail Çevik'in geri dönüşü takımı motivasyon açısından olumlu yönde etkiledi. Hafta içi çalışmalarını tamamlayan BŞB'de moraller yüksek.



Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Basket müsabakası cuma günü saat 16.30'da oynanacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA