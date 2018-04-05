Balıkçıların Umudu Yeni Sezona Kaldı

Denize 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek açılan, 15 Nisan'da ise av sezonunun sona ermesi nedeniyle ağlarını toplayacak olan balıkçılar, bu sezon umduklarını bulamadı.

Sinop'ta, balık azlığı nedeniyle sezonu erken kapatan bazı balıkçılar ise yeni sezonun hazırlıklarına başladı.

Teknelerini iskeleye demirleyen balıkçılar, teknelerinin bakımını, yıpranan ağlarının bakım ve onarımını yapıyor.

Sinop Korucuk Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Talat Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun kendileri açısından pek iyi geçmediğini dile getirdi.

Palamut ve hamsi avcılığının az olduğu bir sezonu geride bırakmak üzere olduklarına işaret eden Baş, "Bölgede 6-7 büyük balıkçı teknesi kaldı. Onlar da istavrit avcılığı yapmaya çalışıyor." dedi.

Baş, Türk balıkçı teknelerinin avlanmak için Gürcistan kara sularına gittiğini ve orada 100 bin tona yakın hamsi avlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak avlanan hamsiler çok ince. Bizim kara sularımızda avlanması yasak olan hamsiler. Bu gelecek sezon için de çok kötü bir durum. Bu hamsiler avlanmasaydı gelecek sezon dört misli daha fazla avcılık yapacaktık ama maalesef oralar da 4-5 santim hamsileri tutuyorlar. Biz de hamsinin avlanma sınırı 9 santim olarak belirlendi. Gürcistan'da ise 4 santim hamsi avlanabiliyor. Hamsinin büyümesine imkan sağlanmadı. Bizim bu anlamda gelecek sezon öncesi endişelerimiz var."

"Tüm umutlar gelecek sezona kaldı"

Planları gelecek sezon üzerine yapmaya başladıklarını ifade eden Baş, bazı balıkçıların zarar gören ağlarını şimdiden bakıma aldıklarını dile getirdi.

Baş, bilinçsiz avcılığın balık avcılığının en büyük düşmanı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Her ne kadar yeni sezon için umutlarımız olsa dahi alınması gereken acil tedbirler var. Mesela Gürcistan'da ince hamsi avcılığının yasaklanması gerekir. Bizim balıkçılarımız gidip oralarda ince hamsi avlamamalı. Orta su trolünün sahillerde çalışmaması lazım çünkü bu troller balığı rahatsız ediyor ve erken göç etmelerine neden oluyor. Bu iki tedbirin acilen alınması şart."