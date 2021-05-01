Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor
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Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Balıkçıların korkulu rüyası haline gelen deniz salyası, Marmara sahillerinde yeniden görüldü. Deniz salyası nedeniyle bu yıl sezonu erken kapatan balıkçılar, bir an önce bu durumun düzelmesini bekliyor.

Marmara Denizi'nde sık sık ortaya çıkan deniz salyası olarak bilinen müsilaj, deniz yüzeyini kaplayarak hem deniz canlılarının hem de vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor. Özellikle şubat aylarında görülen ve yaklaşık 3 ay etkili olan deniz salyası uzun bir aradan sonra Marmara sahillerinde yeniden görüldü.

Balıkçılar denize açılamıyor! Marmara'yı deniz salyası kapladı

BALIKÇILARA BÜYÜK ZARAR VERİYOR

Deniz salyası oluşturduğu kirlilik nedeniyle hem vatandaşları rahatsız ediyor hem de balıkçılara büyük zarar veriyor. Aylardır zor anlar yaşadıklarını belirten balıkçılar, bu yüzden sezonu erken kapattıklarını belirtiyor. Deniz salyasının dibe çökmesi durumunda deniz canlılarını da büyük tehlike bekliyor.

Balıkçılar denize açılamıyor! Marmara'yı deniz salyası kapladı

"İNŞALLAH BİR AN ÖNCE KURTULURUZ"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Deniz salyası balıkçılarımızın baş belası olmuş durumda. Halen daha devam ediyor. Büyük tekneleri olan arkadaşlarımız erken paydos etmek zorunda kaldılar. Şu anda da arkadaşlarımız herhangi bir faaliyette bulunamıyorlar. İnşallah biran önce bundan kurtuluruz. Önümüzdeki sezon yolumuz açık olur. Limanın içerisinde dahil gördüğünüz gibi vurmuş durumda. Zaten ikinci bir sezon yaklaşıyor. Mevsimsel bir durum olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Balıkçılar denize açılamıyor! Marmara'yı deniz salyası kapladı

DOĞAL BİR OLUŞUM

Balıkçıların ağlarını ağırlaştırdığı ve dibe çökmesini engellediği için denize açılmalarını engelleyen deniz salyasını, mikroorganizmalar oluşturuyor. Kirliliği sonucu olarak lanse edilen ama doğal bir oluşum olan salyanın ortalama 5 - 10 yılda bir tekrarladığı ifade edildi. Uzmanlar salyanın zamanla ortadan kalkacağını ifade ediyor.

Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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