Balıkçı tezgahlarının yeni gözdesi menekşe balığı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkçı tezgahlarının yeni gözdesi menekşe balığı oldu

Balıkçı tezgahlarının yeni gözdesi menekşe balığı oldu
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Ekonomi

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının ağlarına takılan menekşe balığı ramazan ayında vatandaşın da tercihi oldu. Kilosu 50 liradan satılan menekşe balığı hafif olması nedeniyle bu aralar yoğun tüketiliyor.

Av yasağının başlaması nedeniyle büyük tekneler ava çıkamayınca tezgahları doldurmak küçük teknelerle açılan balıkçılara kaldı. İstavrit, çipura gibi balıkların da yer aldığı tezgahta kilogramı 50 liradan satılan menekşe balığı en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

"VATANDAŞ HAFİF BALIKLARI TERCİH EDİYOR"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, vatandaşların bu mevsimde daha çok hafif balıkları tükettiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, şu sıralar balıkçıların ağlarına menekşe balığı takıldığını ifade ederek, "Deniz salyası nedeniyle balık, sezonun ilk günlerine göre az. Bu mevsimde tutulan menekşe hem lezzetli hem de hafif olduğu için vatandaşlar onu tercih ediyor. Vatandaşlarımız 'sezon bitti tezgahlarda taze balık olmaz' diye düşünmesin. Tezgahlarda her zaman taze balık olmaya devam edecektir. " diye konuştu.

"MENEKŞENİN YANINDA ÇİPURA VE LEVREK DE TERCİH EDİLİYOR"

Balıkçı Bekir Erol da küçük tekne balıkçılarının avladığı balıkların tezgahlarda günlük olarak satıldığını dile getirdi. Erol, ramazan ayında hafif olması nedeniyle menekşenin rağbet gördüğünü belirterek, "Menekşe ister ızgarada ister fırında gayet lezzetli tüketilebiliyor. Menekşenin yanında çipura ve levrek de tercih ediliyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Hulusi Akar Engin Altay Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Fırat Aydınus Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Balıkçı tezgahlarının yeni gözdesi menekşe balığı oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 13:21:00. #1.15#

title