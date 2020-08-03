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Balıkçı esnafı tarihinin en durgun dönemini yaşıyor

Balıkçı esnafı tarihinin en durgun dönemini yaşıyor Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların et tüketimine yönelmesi, Korona virüs salgını, havaların sıcak olması ve balıkların havyar dökme zamanı hepsi üst üste gelince balıkçı esnafı tarihinin en durgun dönemini yaşıyor.

03.08.2020 10:41 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:45

Balıkçı esnafı tarihinin en durgun dönemini yaşıyor

Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların et tüketimine yönelmesi, Korona virüs salgını, havaların sıcak olması ve balıkların havyar dökme zamanı hepsi üst üste gelince balıkçı esnafı tarihinin en durgun dönemini yaşıyor.

TRABZON - Balıkçı esnafı tarihin en durgun dönemini yaşıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların et tüketimine yönelmesi, Korona virüs salgını, havaların sıcak olması ve balıkların havyar dökme zamanı hepsi üst üste gelince balıkçı esnafı tarihinin en durgun dönemini yaşıyor.

Çoğu balıkçı esnafı yaşanan bu olumsuzluklar yüzünden tezgahlarını açmadığı gözlenirken yaklaşık 55 yıldır balıkçılık sektörüyle uğraşan Recep Gerçeker, şu ana kadar bu kadar bir durgun dönem yaşamadıklarını söyledi.

Balığın ucuz olmasına rağmen yine de müşteri bulamadıklarından yakınan Gerçeker, "Müşteri pek yok. Kurban Bayramı olması nedeniyle balık satılmıyor. Yaklaşık 55 yıldır bu sektördeyim bu yılki Kurban Bayramındaki gibi durgunluk hiç görmedim. Geçen sene Kurban Bayramında az da olsa balık satardık işlerimiz iyi idi. Bu sene hem Korona virüs salgını, hem de Kurban Bayramı olması nedeniyle pek iş yapamıyoruz. Bunca yıldır buradayım ilk kez böyle bir durgunluk gördüm. Balaklar ucuz olmasına rağmen yine de müşteri yok. Alabalık, Somonun kilosu 25 TL olmasına rağmen yine de işler durgun" diye konuştu.

Kurban etlerinden dolayı vatandaşın balığa pek bakmadığını belirten balıkçı esnaflarından Ali Ölmez ise "Kurban etleri olduğu için balığa pek rağbet yok. Dolayısıyla et varken balığa pek ihtiyaç duymuyor. Pandemi sürecinin de de satışlarımızda etkisi var. Yaklaşık 35 yıldır bu sektördeyim ilk defa bu kadar durgun bir dönem yaşıyoruz. Daha önce Kurban Bayramlarında balık satardık ancak pandeminden dolayı bu yıl böyle oldu. Balık ucuz olmasına rağmen pek alan yok" dedi.

Balıkçı esnafı tarihinin en durgun dönemini yaşıyor

Kaynak: İHA

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