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Balık bol olunca vatandaş balık haline koştu

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Haberler | Yerel

Balık bol olunca vatandaş balık haline koştuBALIKESİR Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık halinde yeni yılın ilk günlerinde balık bolluğu yaşanıyor.

BALIKESİR (İHA) - Balık bol olunca vatandaş balık haline koştu

BALIKESİR Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık halinde yeni yılın ilk günlerinde balık bolluğu yaşanıyor.

Bandırma Balık halinde yılın ilk günlerinde balık tezgahlarındaki balık çeşitlerinin bolluğu dikkat çekti. Balık bolluğu olunca vatandaşlar balıkhaneye akın etti. Hamsi dışında özellikle İstavrit ve Çinekop balığı bolluğu yaşanırken hamsi kilosu 40, istavrit kilosu 25 ve çinekop ise kilosu 50 liradan satılıyor. Bu yıl balıkçıların yüzünü istavrit bolluğu güldürdü. İstavriti bol olması balıkçıları memnun ettiğini söyleyen Balıkçı Semih Gargı, "Balıkhanemizde hamsinin toptan fiyatı 900 Lira ile bin Lira arasında oldu. Tezgahlarda hamsi çok az. Denizde hamsi çok az. Tezgahlarımızda bol miktarda istavrit balığı var. Tezgahların demirbaş balığı istavrit oldu. 25 Lira kilosu. Bol gelen çinekopun fiyatında boy ve irliğine göre değişiyor. Çinekop ta kilosu 50 ila 100 TL den satılıyor. Havaların soğumasına rağmen beklenen hamsi olmadı. Şu istavrit balıkçıların yüzünü güldürüyor" diye konuştu.

Balık bol olunca vatandaş balık haline koştu

Balık bol olunca vatandaş balık haline koştu

Balık bol olunca vatandaş balık haline koştu

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Son Dakika Haberleri

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