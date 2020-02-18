Bali: Tartışma Atatürk paylarını kimin temsil edeceği

18.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:19

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devri çalışmalarına ilişkin "Tartışma konusu olan hadise Atatürk paylarını kimin temsil edeceğidir. Bankanın yönetimiyle doğrudan ilgisi yoktur. Biz işimizle gücümüzle meşgulüz" diye konuştu.