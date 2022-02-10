Balayını erteleyip milli takım kampına katıldılar

Türkiye Atletizm Milli Takımı sporcusu Özlem Kaya Alici, bir süre önce hayatını birleştirdiği milli antrenör Yusuf Alici ile balayını erteleyerek Şanlıurfa'daki milli kampta şampiyonalara hazırlanıyor.

Yaklaşık 3 ay önce dünyaevine giren milli atlet Özlem Kaya Alici ile eşi Yusuf Alici, evliliklerinin hemen ardından Türkiye şampiyonasına katıldı. Şampiyonanın ardından geçen ay başlayan Türkiye Atletizm Federasyonunun Milli Takım Olimpik Kadro Hazırlık Kampı'na katılan çift, balayını ertelemek zorunda kaldı.

Yaklaşık bir aydır devam eden kampta Özlem Kaya Alici, bu yıl düzenlenecek Avrupa şampiyonası, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları ve uluslararası müsabakalarda başarı elde edebilmek için eşinin gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Milli atlet Özlem Kaya Alici, AA muhabirine, Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda iki kez üçüncülüğü, 3 bin metre engellide Avrupa üçüncülüğü bulunduğunu, iki kez de olimpiyatlara katıldığını anlattı. Hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu dile getiren Alici, şöyle konuştu:

"Geçen aydan bu yana buradayız çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımı eşim, milli antrenör Yusuf Alici gözetiminde sürdürüyorum. Eşimle yeni evlendik, evlendiğimizde çalışmalar nedeniyle balayı yapamadık. Şu anda kamptayız burada birlikte çalışmalarımızı yapıyoruz. Eşimin yanında daha rahat şekilde çalışıyorum. Çünkü birbirimizi iyi anlıyoruz ve eksiklerimizi biliyoruz. Yan yana olduğumuz için bir birimizi kontrol edebiliyoruz. Benim uykumu, düzenimi, beslenmemi çok kontrol ediyor. Yeni evliyiz gönül isterdi ki balayımızı başka bir yerde geçirelim fakat önceliğimiz Türk sporunun başarısı olduğu için balayımızı erteleyip kampa geldik. Hedeflerimiz var onları gerçekleştirmek fedakarlık yapmak gerekiyor."

"Özlem benim hem sporcum hem de eşim"

Milli antrenör Yusuf Alici ise eşinin spor müsabakalarına hazırlıklarından dolayı düğünlerini uzun süre ertelediklerini, yaklaşık 3 ay önce de nikah masasına oturduklarını ifade etti.

Eşinin başarısı için birçok şeyden feragat ettiklerini dile getiren Alici, önceliklerinin ay yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil etmek olduğuna işaret etti.

Spor ve antrenmanlardan dolayı balayına çıkamadıklarını, kampta planlı şekilde çalışmalara devam ettiklerini belirten Alici, şunları söyledi:

"Kasım ayında evlendik. O dönemde Türkiye şampiyonasına katıldık. Balayımızı erteledik. Daha sonra Avrupa şampiyonası ve Olimpiyat hazırlığı için Şanlıurfa'da Türkiye Atletizm Federasyonu'nun Milli Takım Olimpik Kadro Hazırlık Kampına katıldık. Çalışmalardan geri kalmamak adına önceliğimiz bu oldu. Önümüzde Avrupa şampiyonası, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları ve uluslararası müsabakalar var. Müsabakalarda en iyi sonuçlarla dönmek için elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Eşimin antrenörlüğünü yapıyorum. Bunun çok avantajları var. İkimizde çok rahatız. Bunu fırsata çeviriyoruz. Bu çok güzel bir duygu. Özlem benim hem sporcum hem de eşim. Çok farklı bir duygu. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve anlıyoruz. Şanlıurfa'da kampımız devam ediyor. Sabahları erkenden antrenmanlarımız oluyor. Gün içerisinde kentteki tesislerde ve salonlarda çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında Şanlıurfa'nın güzelliklerini de görme fırsatı yakalıyoruz."