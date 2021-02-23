Bal ormanları ülke ekonomisine yıllık 200 milyon TL katkı sağlıyor

"Bal Ormanları Eylem Planı" ile 77 bin 166 hektar ormanlık alanda 596 adet bal ormanı kurularak ülke ekonomisine yıllık 200 milyon TL katkı sağlandı. Proje kapsamında Cumhuriyet'in 100. yılına kadar 720 adet bal ormanı kurulması hedeflenirken sağlanan destekler ile Türkiye bal üretiminde Çin'in ardından dünyada ikinci sıraya yükseldi.

Orman Genel Müdürlüğü'nce tarafından 2010 yılında Bal Ormanı fikri hayata geçirildi. 2013-2018 yıllarını kapsayan "Bal Ormanı Eylem Planı" hazırlanarak 2018-2023 yıllarını kapsayan ikinci Bal Ormanı Eylem Planı yürürlüğe konuldu. Ayrıca 2017 yılında çıkarılan "Bal Ormanlarının İşletilmesi ve Yönetilmesi Tebliği" ile Orman Genel Müdürlüğünün hüküm ve tasarrufu altında bulunan devlet ormanlarındaki sürekli ve gezginci arıcıların faaliyetleri düzenlenerek arıcıları bu alanlardan daha etkin bir şekilde faydalanması sağlandı.

TÜRKİYE BAL ÜRETİMİNDE DÜNYADA İKİNCİ

OGM yetkililerinden edinilen bilgiye göre 2020 yılında 6 bin 515 hektar alanda 68 adet bal ormanı tesis edildi. 2021 yılı içeresinde bin 680 hektar alanda 56 adet bal ormanı kurulması hedefleniyor. Tesis edilen Bal Ormanlarına orman ekosisteminin gereksinimleri ve biyolojik çeşitliliğe katkı sağlayacak, arıcılık faaliyetlerini ve bal üretimini destekleyecek nektarlı türlerin (arı otu, lavanta, püren, kekik vb. gibi) ekim ve dikimi yapılmakta. Çalışmalar kapsamında arıcılara sağlanan destekler sayesinde Türkiye bal üretiminde kısa sürede Çin Halk Cumhuriyeti'nin ardından dünyada ikinci sıraya yükseldi.

YILLIK BAL ÜRETİMİ 110 BİN TONA ÇIKTI

TÜİK istatistiklerine göre, Bal Ormanı fikrinin hayata geçirildiği 2010 yılından 2019 yılına kovan sayısı 5,6 milyon adetten 8 milyon adete, bal üretimi 81 bin tondan 110 bin tona yükseldi. Türkiye'de ticarete konu olan bal üretimi yıllık ortalama 110 bin ton civarında olurken bunun 80 bin ton çiçek balı ve 30 bin tonu basralı kızılçam ormanlarından üretilen çam balı olduğu ifade edildi. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği verilerine göre 150 bin hanenin katıldığı bal üretiminin ham piyasa değeri 450 milyon dolar civarında bulunuyor.

"DEVLETİMİZİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKTAN FAYDALANDIK"

Düzce'de geçimini arıcılık yaparak sağladığını belirten Burhan Kuş, "Burası kestane bal ormanıdır. OGM'den almış olduğumuz arıları çoğalttık. Bize yardımcı olan tüm kesime teşekkür ediyorum" dedi.

Hüseyin Baş ise, "Burası bal ormanı olmadan buraya gelmekte güçlük çekerdik. Bal ormanı olduktan sonra kolay geliyoruz. Devletimizin sağladığı bu kolaylıktan faydalandık" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı