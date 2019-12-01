BAL: Kars 36 Spor: 3 Torul Belediye Gençlik Spor: 0

01.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:54

Kars 36 Spor konuk ettiği Torul Belediye Gençlik Spor'U 3-0 yenerek grup liderliğini sürdürdü.



Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3. Grup Kars'ı temsil eden yeşil-beyazlı ekip son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla zirveye yerleşti. Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyum'u da Torul Belediye Gençlik Spor'u konuk eden Kars 36 Spor, ilk yarıda attığı gollerle rakibi mağlup etti.



Soğuk ve yağışlı havada oynanan Kars 36 Spor Torul Belediye Gençlik Spor karşılaşması 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Ahmet Arslan, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, KAÜ Genel Sekreteri Alparslan Yüce Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız ile birlikte izledi.



Karşılaşma sonrasında Kars 36 Spor soyunma odasına gelen Ahmet Arslan, sporcuları tebrik etti. Bir süre sporcularla sohbet eden Arslan, sporculara prim sözü verdi. - KARS

Kaynak: İHA