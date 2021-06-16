Bakü'de anonslar karıştı!
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Bakü'de anonslar karıştı!

Bakü'de anonslar karıştı!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye-Galler karşılaşmasının 72. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Umut Meraş'ın yerine Mert Müldür oyuna dahil olurken, yanlış anons yapılarak Merih Demiral'ın oyuna girdiği anons edildi.

Türkiye-Galler karşılaşmasının 72. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Umut Meraş'ın yerine Mert Müldür oyuna dahil olurken, yanlış anons yapılarak Merih Demiral'ın oyuna girdiği anons edildi.

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Türkiye ile Galler, Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelirken, sol bek Umut Meraş, dakikalar 70'i gösterdiğinde sakatlanarak oyundan çıktı. Bu futbolcunun yerine Mert Müldür oyuna dahil olan isim olurken, statta yanlış anons yapıldı. Devre arasında Okay Yokuşlu'nun yerine Merih Demiral oyuna giren isim olurken, Merih'in ismi, 72. dakikada bir kez daha anons edildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye-Galler
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