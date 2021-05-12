Baklavacı önünde metrelerce uzunlukta sabah kuyruğu
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Baklavacı önünde metrelerce uzunlukta sabah kuyruğu

Baklavacı önünde metrelerce uzunlukta sabah kuyruğu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENLER'de sabah erken saatlerden itibaren ucuz tatlı almak isteyenler baklavcı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

ESENLER'de sabah erken saatlerden itibaren ucuz tatlı almak isteyenler baklavcı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Esenler Atışalanı Caddesi'nde piyasadan çok daha ucuza satılan baklava için çok sayıda kişi sabah erken saatlerde kuyruk oluşturdu. Tatlıcının önünde oluşan metrelerce uzunluktaki kuyrukta sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Tatlı kuyruğunda olan bir kişi, "Erkenden geldik. Dün zaten tatlı kalmadı. Sabahın erken saatlerinde bu kadar kuyruk bekleniyordum açıkçası. Arkadaşlar çok erken geldiler kalmadığı için erkenden gelmiş herkes. Arife olduğu için herkes tatlı almaya gelmiş." dedi. Evi baklavacıya yakın olmasına rağmen erkenden kuyruğa girdiğini söyleyen Ayhan Yaprak ise "Açılmadan herkes kuyruğa giriyor. Bir iki gündür çok kalabalık. Sabahın erken saatlerinde böyle ise ilerleyen saatlerde daha fazla olacak" ifadesi kullanıldı. 

 


Baklavacı önünde metrelerce uzunlukta sabah kuyruğu
Baklavacı önünde metrelerce uzunlukta sabah kuyruğu
Baklavacı önünde metrelerce uzunlukta sabah kuyruğu
Baklavacı önünde metrelerce uzunlukta sabah kuyruğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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