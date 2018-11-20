Bakanlık stok soğanın peşinde

ANKARA - Ticaret Bakanlığı ekipleri fiyatı son zamanlarda ikiye katlanan soğandaki fiyat artışının peşine düştü. Bakanlık Ankara'nın Polatlı İlçesindeki depolarda 50 bin ton stok soğan olduğunu tespit etti.

Bakanlık ekipleri Polatlı'daki 24 depoda inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde depolarda 50 bin ton soğan olduğu belirlendi. Bakanlık ekipleri 24 depodan sadece 3'ünün satış yaptığını belirledi.