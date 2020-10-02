Bakanlık gıda teröristlerini ifşa etti: Vatandaşa at eti yedirmişler
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Bakanlık gıda teröristlerini ifşa etti: Vatandaşa at eti yedirmişler

02.10.2020 12:18 | Son Güncelleme: 02.10.2020 13:06

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını tehlikeye atan gıda teröristlerini tek tek ifşa ediyor. Son olarak 91 firmaya ait 113 üründe tağşiş yapıldığını kamuoyu ile paylaşıldı. Bursa'da 5 firma 8 ürününde hile yaptı. Söz konusu firmaların sucuklarında at eti, zeytin yağlarında ise tohum yağı ve trans yağ tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan gıda teröristlerini ifşa etti. Bakanlık yaptığı denetimlerde birçok ilde vatandaşa hileli ürün yedirildiğini gözler önüne serdi. Bursa'daki 5 firmanın 8 ürününde, sucuklarda at eti, zeytin yağlarında ise tohum yağı ve trans yağ tespit edildi.

GIDADA HİLE YAPAN FİRMALAR

Tarım Bakanlığı'nın tağşişli gıda listesinde şu firmalar yer aldı:

"Miraç Gemlik, Egeli Zeytindağ, V.D. Egeköy, Yurdum, Körfezim, Dede Zeytincilik, Mete Sena Egemden ve Yeni Ege zeytin yağı markalarında, U.V'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti), daha düşük kaliteli zeytin yağı karıştırılması tespit edildi. Ayrıca Akgün Sucukları markasında ısıl işlem görmüş sucuk, yani kırmızı etinde sakatat (baş eti) tespit edildi."

Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana Türkiye genelinde bin 609 firmaya ait 3 bin 605 parti ürün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüketicilerin bilgisine arz edildi.

Bursa'daki firmaların listesi ise şu şekilde yer aldı:

  • Firma: Ayka Gündoğan Gıda Otomotiv Nak. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. Gemlik/Bursa
  • Marka: Miraç Gemlik natürel sızma
  • Ürün: Natürel sızma zeytin yağı
  • Ayıbı: U.V'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)

************

  • Firma: Ege Temmuz Gıda Tur. İnş. Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Orhangazi/Bursa
  • Markaları: Egeli Zeytindağ, V.D. Egeköy ve Yurdum
  • Ürünü: Riviera zeytin yağı
  • Ayıbı: U.V'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)

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  • Firma: Körfezim Turizm Nak. ve Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. Umurbey Mh. Gemlik Cad. No:7 Gemlik/Bursa
  • Marka: Körfezim
  • Ürün: Natürel sızma zeytin yağı
  • Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması)

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  • Firma: Dede Zeytincilik - Ayşe Saygınsoy/ Orhangazi/Bursa
  • Marka: Dede Zeytincilik
  • Ürün: Natürel sızma zeytin yağı
  • Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması)

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  • Firma: Mete Zeytinleri - Hikmet Mete Orhangazi/Bursa
  • Marka: Mete
  • Ürün: Natürel sızma zeytin yağı
  • Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytin yağı karıştırılması)

************

  • Firma: Yunuseli Et ve Et Ürünleri/ Yunuseli Mah. Biladiyunus Cad. No:17 Osmangazi/Bursa
  • Marka: Akgün Sucukları
  • Ürün: Isıl işlem görmüş sucuk (kırmızı et)
  • Ayıbı: Sakatat (baş eti)"
Bakanlık gıda teröristlerini ifşa etti: Vatandaşa at eti yedirmişler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (17)
OKLAVA: İşkembe çorbasını içip, kokareç''i yiyoruz, kelle paça çorbasınıda afiyetle içiyoruz ancak aynı kelleden çıkan et nasıl oluyorda yasaklanıp Baş eti sağlıklı değil oluyor, neden hamburger, çizburger vs hiç denetlenmiyor aklımda delice sorular sorular
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CAN CAN: Tamam da baş eti yazıyor. Nerede at eti? Haberde öyle bir şey yok!
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HIZLI JOE: SİZ HİÇ COLA BULYON HAZIR ÇORBA HAMBURGER SAĞLIĞA ZARARLIDIR DİYE FİRMA İFŞA EDİLDİĞİNİ DUYDUNUZMU?? HAMBURGER KÖFTELERİ COLA ÖZÜTÜ HEPSİ AMERİKADAN GELİYOR BİZİM KÜÇÜK MEMURLARDA KÜÇÜK ESNAFI DENETLİYOR ONAYLAMIYORUM AMA ÜRÜNLERE KATTIKLARI HİÇ BİR ŞEY SAĞLIĞA ZARARLI DEĞİL AMAÇ ÜZÜM YEMEKMİ BAĞCI DÖVMEKMİ ??KAYNAK AMERİKA VEYA BÜYÜK ŞİRKET OLUNCA BİR ŞEY YOK ASIL TARIM BAKANLIĞI BİR ÜRÜNE İZİN VERİYORSA SİZ O ÜRÜNDEN UZAK DURUN. .
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