Bakanlık gıda teröristlerini ifşa etti: Vatandaşa at eti yedirmişler
Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını tehlikeye atan gıda teröristlerini tek tek ifşa ediyor. Son olarak 91 firmaya ait 113 üründe tağşiş yapıldığını kamuoyu ile paylaşıldı. Bursa'da 5 firma 8 ürününde hile yaptı. Söz konusu firmaların sucuklarında at eti, zeytin yağlarında ise tohum yağı ve trans yağ tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan gıda teröristlerini ifşa etti. Bakanlık yaptığı denetimlerde birçok ilde vatandaşa hileli ürün yedirildiğini gözler önüne serdi. Bursa'daki 5 firmanın 8 ürününde, sucuklarda at eti, zeytin yağlarında ise tohum yağı ve trans yağ tespit edildi.
GIDADA HİLE YAPAN FİRMALAR
Tarım Bakanlığı'nın tağşişli gıda listesinde şu firmalar yer aldı:
"Miraç Gemlik, Egeli Zeytindağ, V.D. Egeköy, Yurdum, Körfezim, Dede Zeytincilik, Mete Sena Egemden ve Yeni Ege zeytin yağı markalarında, U.V'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti), daha düşük kaliteli zeytin yağı karıştırılması tespit edildi. Ayrıca Akgün Sucukları markasında ısıl işlem görmüş sucuk, yani kırmızı etinde sakatat (baş eti) tespit edildi."
Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana Türkiye genelinde bin 609 firmaya ait 3 bin 605 parti ürün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüketicilerin bilgisine arz edildi.
Bursa'daki firmaların listesi ise şu şekilde yer aldı:
- Firma: Ayka Gündoğan Gıda Otomotiv Nak. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. Gemlik/Bursa
- Marka: Miraç Gemlik natürel sızma
- Ürün: Natürel sızma zeytin yağı
- Ayıbı: U.V'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)
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- Firma: Ege Temmuz Gıda Tur. İnş. Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Orhangazi/Bursa
- Markaları: Egeli Zeytindağ, V.D. Egeköy ve Yurdum
- Ürünü: Riviera zeytin yağı
- Ayıbı: U.V'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)
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- Firma: Körfezim Turizm Nak. ve Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. Umurbey Mh. Gemlik Cad. No:7 Gemlik/Bursa
- Marka: Körfezim
- Ürün: Natürel sızma zeytin yağı
- Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması)
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- Firma: Dede Zeytincilik - Ayşe Saygınsoy/ Orhangazi/Bursa
- Marka: Dede Zeytincilik
- Ürün: Natürel sızma zeytin yağı
- Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması)
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- Firma: Mete Zeytinleri - Hikmet Mete Orhangazi/Bursa
- Marka: Mete
- Ürün: Natürel sızma zeytin yağı
- Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytin yağı karıştırılması)
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- Firma: Yunuseli Et ve Et Ürünleri/ Yunuseli Mah. Biladiyunus Cad. No:17 Osmangazi/Bursa
- Marka: Akgün Sucukları
- Ürün: Isıl işlem görmüş sucuk (kırmızı et)
- Ayıbı: Sakatat (baş eti)"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı