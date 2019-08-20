Bakan Varank'tan Eminönü esnafına müjde

20.08.2019 15:49

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Eminönü Yeraltı Çarşısında faaliyet gösteren esnafa yönelik olarak 100 bin TL'ye kadar bir yıl geri ödemesiz ve faizsiz bir şekilde kredi verileceğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Eminönü Yeraltı Çarşısında faaliyet gösteren esnafa yönelik olarak Acil Destek Kredisi Programı hazırladıklarını belirtti. Esnafa KOSGEB üzerinden bir yıl geri ödemesiz ve faizsiz bir şekilde kredi verileceğini belirten Bakan Varank, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı;

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına ilgili kuruluşumuz KOSGEB'in "Acil Destek Programı" kapsamında 100 bin TL'ye kadar sıfır faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz."

KOSGEB tarafından verilecek acil destek kredisinin ayrıntıları ise şöyle:

"Eminönü Yeraltı Çarşısı'ndaki su baskınından etkilenen ve bu durumunu ilgili resmi makamlardan (Valilik, Kaymakamlık) belgeleyen KOSGEB Veri Tabanı'na kayıtlı, güncel KOBİ Beyannamesi onaylı işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlamak amacıyla Acil Destek Kredisi Programı hazırlandı. Program kapsamında işletme başına sağlanacak kredi üst limiti 100 bin TL olacak, kredinin sıfır (0) faizli olarak uygulanması sağlanacak, kredi vadesinin ilk 12 (on iki) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuz altı) ay olarak uygulanacak".

Müracaatların, KOSGEB'in İkitelli OSB, Haliç ve Anadolu Yakası müdürlüklerine yapılabileceği belirtildi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, esnafı ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Bu sırada Bakan Varank, Vali Yerlikaya'yı telefonla arayarak, esnafa yönelik müjdeyi verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA