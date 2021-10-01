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Bakan Varank'tan, çelik sektörüne yatırım çağrısı

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Ekonomi
Bakan Varank'tan, çelik sektörüne yatırım çağrısı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalıştayı'nda çelik sektörüne yatırım çağrısı yaparak, "Çelik sektörümüz gerçekten bu sene ciddi girdiler sağlayan, ciddi kazançlar sağlayan bir sektörümüz.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalıştayı'nda çelik sektörüne yatırım çağrısı yaparak, "Çelik sektörümüz gerçekten bu sene ciddi girdiler sağlayan, ciddi kazançlar sağlayan bir sektörümüz. Biz elimizden gelen gayreti göstermek istiyoruz; ama bir 5 sene daha bu işleri konuşmayalım, artık icraat zamanı geldi" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Demir, Çelik, Metal Ürünleri Üretim Teknolojileri Fuarı Metal Expo, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Metal Expo'nun ilk gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalıştayı düzenlendi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ile koordineli olarak gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Bakan Varank, "Bu sene sanayi sektörümüz çok güzel bir ivme ile yoluna devam ediyor. Projeksiyonumuza göre bu ivme önümüzdeki 2-3 senede de hız kesmeden devam edecek. Çelik sektörümüz de bu manada ihracatın da katkısıyla gerçekten bu sene ciddi girdiler sağlayan, ciddi kazançlar sağlayan bir sektörümüz. Ama ben Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğum günden beri maalesef çelik sektörüne nitelikli çelik yatırımı yaptırma konusunda başarılı olamadım" dedi.

'AVRUPA'DAN ÇOK DAHA UYGUN FİYATLARLA ENERJİ KULLANDIĞIMIZ ORTADA'

Bakan Varank, Avrupa'dan çok daha uygun fiyatlarla enerji kullanıldığını belirterek, "Geldiğimiz günden beri paslanmaz çelik konuşuyoruz, geldiğimiz günden beri silisli sac konuşuyoruz ama maalesef bu yatırımları ülkemizde göremiyoruz. Tabii şunu da biliyorum, sektör şu anda kafasını duvarlara vuruyor; ah biz yatırımlarımızı keşke yapsaydık da bu sene ve önümüzdeki sene imkanlardan çok daha iyi bir şekilde faydalansaydık diye. Onun için ben tekrar hatırlatmış olayım, lütfen işin kolayına kaçmayın. Korumacılık dediğimizde devletimiz çelik sektörünün korunması için elinden gelen gayreti gösteriyor. Kimse bunu inkar edemez. Enerji maliyetleri dediğimizde Avrupa'dan çok daha uygun fiyatlarla enerji kullandığınız ortada" diye konuştu.

'ARTIK İHRACAT ZAMANI GELDİ'

Bakan Varank, artık ihracat zamanının geldiğini kaydederek, "Dolayısıyla artık ülkemizin ihtiyacı olan, milyarlarca dolarlık ithalat yaptığımız alanlarda yatırımlarını başlatsınlar. Biz bir an önce kendi ihtiyacımızı ülkemizden karşılayama başlayalım. Bu manada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hazırız. Biz elimizden gelen gayreti göstermek istiyoruz; ama bir 5 sene daha bu işleri konuşmayalım, artık icraat zamanı geldi" ifadelerini kullandı.


Bakan Varank'tan, çelik sektörüne yatırım çağrısı

Bakan Varank'tan, çelik sektörüne yatırım çağrısı

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Ekonomi Haberleri
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