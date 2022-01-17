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Bakan Varank'tan, 55 milyon dolarlık yatırım alan Türk oyun firmasına tebrik

Bakan Varank'tan, 55 milyon dolarlık yatırım alan Türk oyun firmasına tebrik
AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk oyun şirketi "Spyke Games"in, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldığını belirterek, "Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici, tebrikler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk oyun şirketi "Spyke Games"in, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldığını belirterek, "Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici, tebrikler." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk oyun şirketlerinin geliştirdikleri oyunların milyarlarca insan tarafından oynandığını belirtti.

Söz konusu sektörün her geçen gün büyümeye devam ettiğini vurgulayan Varank, "Türk oyun şirketi Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldı. Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici, tebrikler." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu yerli oyun geliştirme şirketi, Griffin Gaming Partners liderliğindeki tohum turda, 55 milyon dolarlık yatırım aldı. 5 genç yatırımcı tarafından İstanbul'da kurulan şirketin aldığı bu yatırım, Türkiye yatırım ekosistemindeki en büyük tohum yatırım olma özelliğine sahip.

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AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri

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