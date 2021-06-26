Bakan Varank: "Gaziantep gerçekten üreten bir şehir, Cumhur İttifakı'yla, belediye başkanlarıyla, odalarıyla gerçekten tam bir uyum içerisinde"
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Bakan Varank: "Gaziantep gerçekten üreten bir şehir, Cumhur İttifakı'yla, belediye başkanlarıyla, odalarıyla gerçekten tam bir uyum içerisinde"

Bakan Varank: 'Gaziantep gerçekten üreten bir şehir, Cumhur İttifakı'yla, belediye başkanlarıyla, odalarıyla gerçekten tam bir uyum içerisinde'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi' açılışını gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi' açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, yatırımların resmi açılışı için Gaziantep'e geldiklerini belirterek, Gaziantep'in üreten bir kent olduğuna dikkat çekti.

'Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kentin her konuda uyum içinde olduğunu kaydetti. Varank, "Gaziantep gerçekten üreten bir şehir, Cumhur İttifakı'yla, belediye başkanlarıyla, odalarıyla gerçekten tam bir uyum içerisinde, bu şehir kalkındırmak için güzel çalışmalar yapıyorlar. Şehrimizdeki ekonominin daha katma değerli hale gelmesinin yolu, sanayi le üniversitelerin işbirliğinden geçiyor. İşte, onun en güzel eserlerinden bir tanesinin burada kurdelesini kesiyoruz, zaten Hasan Kalyoncu Üniversitesi şehrimize bir hava getirdi. Burada oluşturduğu ortamla hem gençlerimize hem hocalarımıza büyük imkanlar sağlıyor. Aynı zamanda da sanayi ile güzel bir işbirliği ile projeleri hayata geçiriyorlar" dedi.

Prototipleşme adına iyi bir tesisin kazandırıldığına vurgu yapan Bakan Varank, "Kalyon Garaj da iş fikri olan öğrencilerimizin ya da hocalarımızın, gelip buradan destek, danışmanlık almalarını ve prototipleşme sağlayabilecek gerçekten güzel bir tesis. Burası sadece Gaziantep2e değil yakında bütün bölgeye hizmet edecek, ben buna yürekten inanıyorum. Katma değere giden yol, böyle kuluçka merkezilerini kurmaktan geçiyor" ifadelerini kullandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ise yaptığı konuşmada kurdukları güneş enerjisi paneli fabrikasında üretilen panellerle 2 megavat enerji üretecek santralin devreye alındığını kaydetti.

Cemal Kalyoncu'nun Güneş Enerji paneli açıklamasının ardından Bakan Varank, "Buradan size bir fatura çıkıyor. Biliyorsunuz tarımsal sulama bu şehir için çok değerli. Barak sulamasıyla ilgili burada biz 5 megavatlık bir santral kuruyoruz, belediyemizle birlikte. Kooperatif kuruldu ve oranın güneş panellerini maliyetine senden istiyoruz. Böylece belki 5 değil 7 megavatlık bir tesis kurabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'ın talebine ise Cemal Kalyoncu, "verdik" diyerek karşıladı. - GAZİANTEP

Bakan Varank: 'Gaziantep gerçekten üreten bir şehir, Cumhur İttifakı'yla, belediye başkanlarıyla, odalarıyla gerçekten tam bir uyum içerisinde'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Varank: "Gaziantep gerçekten üreten bir şehir, Cumhur İttifakı'yla, belediye başkanlarıyla, odalarıyla gerçekten tam bir uyum içerisinde" - Haberler Ekonomi
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