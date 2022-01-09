Bakan Varank, Ali Babacan'ın TOGG eleştirisine ateş püskürdü: Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli üretim olmadığını savunarak, "Gerçekten yerli üretim istiyorsak bunun yöntemi tasarımını, pil ve motor teknolojisini başka bir ülkeden almak değil. O zaman TOGG millî ve yerli bir otomobil olmuyor" ifadelerini kullanmıştı.

"'BU SEKTÖRDE GELECEK YOK' DİYORDU"

Ali Babacan'ın bu sözlerine DEVA Partisi'nin tweetini alıntılayarak cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu arkadaş geçmişte, tersane ve tekstilcileri toplayıp 'Bu sektörlerde gelecek yok, bırakın' diyordu. Bugün dünyanın en teknolojik gemilerini üretiyor, 20 milyar dolar tekstil ihracatı yapıyoruz. Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili… Ah Fren Ali ah!" paylaşımında bulundu.

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