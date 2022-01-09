Bakan Varank, Ali Babacan'ın TOGG eleştirisine ateş püskürdü: Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın, TOGG'un yerli ve milli olmadığı yönündeki eleştirilerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yanıt geldi. Babacan'a sert tepki gösteren Bakan Varank, "Bu arkadaş geçmişte, tersane ve tekstilcileri toplayıp 'Bu sektörlerde gelecek yok, bırakın' diyordu. Bugün dünyanın en teknolojik gemilerini üretiyor, 20 milyar dolar tekstil ihracatı yapıyoruz. Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili… Ah Fren Ali ah!" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli üretim olmadığını savunarak, "Gerçekten yerli üretim istiyorsak bunun yöntemi tasarımını, pil ve motor teknolojisini başka bir ülkeden almak değil. O zaman TOGG millî ve yerli bir otomobil olmuyor" ifadelerini kullanmıştı.
"'BU SEKTÖRDE GELECEK YOK' DİYORDU"
Ali Babacan'ın bu sözlerine DEVA Partisi'nin tweetini alıntılayarak cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu arkadaş geçmişte, tersane ve tekstilcileri toplayıp 'Bu sektörlerde gelecek yok, bırakın' diyordu. Bugün dünyanın en teknolojik gemilerini üretiyor, 20 milyar dolar tekstil ihracatı yapıyoruz. Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili… Ah Fren Ali ah!" paylaşımında bulundu.
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