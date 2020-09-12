Bakan Soylu çocuklara oyuncak hediye etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Soylu çocuklara oyuncak hediye etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da cuma namazı çıkışında çocuklara oyuncak hediye etti.

Bakan Soylu çocuklara oyuncak hediye etti
12.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 12.09.2020 01:03

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da cuma namazı çıkışında çocuklara oyuncak hediye etti.

Ege Bölgesi Güvenlik Toplantısı için Aydın'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantı sonrasında beraberindeki heyet ile Külliye Camii'nde cuma namazı kıldı. Namaz çıkışında cami karşısındaki bir sitenin bahçesindeki çocukların yanına giden Bakan Soylu, çocuklara oyuncak hediye etti. Çocuklara maske ve sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulunan Bakan Soylu, birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Muharrem İnce Abdülhamit Gül Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Canan Ergüder Ozan Çolakoğlu
Spor Can Bartu Erol Bulut Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Fransa Antalya Hırsızlık
Şu an buradasınız: Bakan Soylu çocuklara oyuncak hediye etti - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 01:03:09. #1.14#
title