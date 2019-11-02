Bakan Soylu Avrupa ülkelerini eleştirdi: Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz

02.11.2019 14:23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) mensubu vatandaşlarını geri almayan Avrupa ülkelerini eleştirdi. Soylu, "Biz kimsenin DEAŞ (IŞİD) mensubunun oteli değiliz." dedi.



Süleyman Soylu Avrupa ülkelerinin IŞİD mensuplarını vatandaşlıktan çıkarıp sorumluluktan kurtulmaya çalıştığına işaret ederek şöyle konuştu: "Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur." Soylu, sadece Hollanda'nın değil İngiltere'nin de bunu yaptığını belirterek„ "İşin kolayını herkes bulmuş." dedi. Euronews.com'da Görüntüle