Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kardeşinin okullara 25 milyon liralık satış yaptığı iddialarını yalanladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'un yönetiminde olduğu şirketin devlet okulları ve özel okullara 25.6 milyon TL'lik satış yaptığı ileri sürülmüştü. İddialara Twitter hesabından yanıt veren Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır. Algı yürütme amaçlı olduğu çok açık bir şekilde anlaşılan söz konusu dezenformasyon içeriklerine karşı gerekli hukuki süreçler derhal başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kendi bakanlığına dezenfektan satışı yaptığı iddialarının gündeme gelmesi ve görevden alınması sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'la da ilgili bir iddia ortaya atılmıştı.

25 MİLYON İDDİASI BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'un yönetim kurulunda olduğu şirketin, son iki yılda başta özel okullar olmak üzere birçok kuruma 25 Milyon 678 bin 159 TL'lik satış yaptığı öne sürülmüş ve gündeme gelen haber özellikle sosyal medyada büyük tartışma yaratmıştı.

ZİYA SELÇUK KARDEŞİYLE İLGİLİ İDDİALARA YANIT VERDİ

Kardeşi Oktay Selçuk'la ilgili ortaya atılan iddialara Twitter hesabından yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk haberlerin algı yaratmak amacıyla servis edildiğini ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını aktardı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından paylaştığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Meslek hayatım boyunca eğitimin her alanında görev aldım. Sadece bir öğretmen, bir akademisyen değil; bir fikir insanı olarak eğitim alanında sayısız projenin içindeydim; eğitime doğrudan/dolaylı hizmet veren çok sayıda kuruluşta sorumluluk aldım. Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladığım gün itibarıyla sadece tek bir şirkette emeğimin karşılığı olan %25 hissemden feragat ettim. Bu görev, bunu gerektirirdi.

"2013 YILINDAN BERİ SÜREGELEN HİZMET ABONELİĞİ BEDELİDİR"

Bir haber sitesinde çıkan ve kardeşime ait hisselerin bulunduğu bir şirketin "Milli Eğitim Bakanlığına 25 milyon TL satış yaptığına" dair algı oluşturmayı hedeflediği görülen iddia ve iftiraları üzülerek okudum. Çok net ve açık olarak ifade ediyorum: Milli Eğitim Bakanlığı, iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır. Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir.

Araştırılmadan, incelenmeden, tarihlere bakılmadan yapılmış bu tür haberler, salgının etkileri sonrasında okullarımızı yeniden hareketlendirmeye başladığımız şu günlerde, gündemimizi değiştirmeye çalışmaktan öte bir nitelik teşkil etmemektedir, etmeyecektir.

"HUKUKİ SÜREÇLER DERHAL BAŞLATILACAK"

Algı yürütme amaçlı olduğu çok açık bir şekilde anlaşılan söz konusu dezenformasyon içeriklerine karşı gerekli hukuki süreçlerin derhal başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarım."



