Bakan Pekcan, temassız ticaretle TIR ve vagon geçişlerini açıkladı
'Temassız ticaret' uygulamalarını başarıyla sürdürdüklerini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, birçok gümrük kapısından geçen ticari araç sayısında pandemi öncesi dönemdeki günlük rakamlara yaklaşıldığını söyledi.
26.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:07
'Temassız ticaret' uygulamalarını başarıyla sürdürdüklerini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, birçok gümrük kapısından geçen ticari araç sayısında pandemi öncesi dönemdeki günlük rakamlara yaklaşıldığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com