Bakan Pakdemirli Marmara Denizi'nde midye hasat etti
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Bakan Pakdemirli Marmara Denizi'nde midye hasat etti

İhlas Haber Ajansı / HAKAN KÜÇÜKAKMAN - Haberler | Ekonomi

Bakan Pakdemirli Marmara Denizi'nde midye hasat etti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara Denizi'nde midye hasat etti.

Bakan Pakdemirli Marmara Denizi'nde midye hasat etti

BALIKESİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara Denizi'nde midye hasat etti. Erdek'ten denize açılan Bakan Pakdemirli, "Midyede 15 bin tonluk üretim kapasitemiz var" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erdek'ten denize açılarak Marmara Denizi'nde midye hasat etti. Bakan Pakdemirli, denizde yaptığı açıklamada, "Erdek'te midye yetiştiricileri tesisindeyiz. Tabi ki doğada otomatik olarak yaşayan bir ürün. Burada midye çiftliğini ziyaret ediyoruz. Doğası itibarı ile bu tesis her gün milyonlarca litre suyu alıyor, süzüyor doğaya daha temiz olarak bırakıyor. Bu anlamda temiz olmasının, çevreci olmasının büyük bir anlamı var. İhracat kalemi olduğu içinde ayrıca önemli. Türkiye'de 20 civarında midye çiftliği var. 15 bin tonluk üretim kapasitemiz var. Yeni çiftliklerle bu kapasiteyi artırmayı düşünüyoruz. Çevreyi kirletmenin aksine bilakis sularımızı temizleme özelliğine sahip. Bu arada kıyı balıkçılarına da bir müjde verelim. Onlara her yıl bir bin lira ödüyorduk ve sene sonuna kalıyordu. Bunu da bu yıl Mayıs ayı içinde ödemeyi planlıyor olacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli Marmara Denizi'nde midye hasat etti
Bakan Pakdemirli Marmara Denizi'nde midye hasat etti
Bakan Pakdemirli Marmara Denizi'nde midye hasat etti
Bakan Pakdemirli Marmara Denizi'nde midye hasat etti
Bakan Pakdemirli Marmara Denizi'nde midye hasat etti
Bakan Pakdemirli Marmara Denizi'nde midye hasat etti
Bakan Pakdemirli Marmara Denizi'nde midye hasat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN KÜÇÜKAKMAN

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