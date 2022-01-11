Son dakika haber: Bakan Pakdemirli: "Şekerde sıkıntı yok"

Raf Fiyat Garanti Sistemi hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şekerde herhangi bir arz problemi olmadığını, Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi ile vatandaşın uygun fiyatlara şekere ulaşabildiğini, bakkalların ise bu sistem ile yerel ve ulusal zincir marketlere karşı korunduğunu bildirdi.

Dünyada ve ülkemizde pandemi dönemi ile birlikte başlayan gıda fiyatlarındaki artışları ürün bazlı birebir takip ettiklerini ve ilgili kurumlar aracılığı ile gerekli tedbirleri aldıklarını dile getiren Pakdemirli, "Asgari ücretlimiz, işçimiz, emeklimiz, memurumuz ve tüm vatandaşlarımızın gıdaya uygun fiyatlara ulaşabilmesi için bakanlık olarak yoğun bir tempo ile çalışıyoruz" dedi.

Yeni sezona kadar raftaki talebi karşılayacak şekerin olduğuna ve yepyeni bir sistem ile sahaya çıktıklarına vurgu yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şöyle söyledi:

"Türkşeker, vatandaşımızın şekeri raftan daha uygun bir fiyat ile alabilmesi için elindeki şeker stokunun önemli bir kısmını RFG (Raf Fiyat Garanti) Sistemine ayırdı. Tüm ulusal zincir marketler ve yereldeki birçok market sisteme dahil oldu. Aralık ayı itibari ile bu sistem sayesinde vatandaşımız ulusal ve yerel marketlerden uygun fiyatlara şeker temin etmeye başladı."

RFG SİSTEMİ NEDİR?

Türkşeker, ulusal ve yerel zincir marketlere şekeri vermeden önce bir raf fiyat taahhüdü alıp ardından şekeri veriyor. Daha sonra da ay sonu satış stok mutabakatı ve saha kontrolleri yaparak, ilgili marketlerin denetimi yapılıyor. Ayrıca çalışılan marketlerin her türlü bilgisi ve mutabakat raporları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılarak, tutulan raporların kontrolü yapılıyor.

"KÜÇÜK ESNAFI KORUYORUZ"

Bu uygulamadan dolayı sahadan çok olumlu tepkilerin geldiğine değinen Pakdemirli, sayıları 200 bin adedi bulan bakkallara pozitif ayrımcılık yapılıp, yerel ve ulusal market fiyatları ile şeker verildiğine dikkat çekerek, küçük esnafı koruduklarını, bakkalları ise yerel ve ulusal zincir marketlere karşı desteklediklerini dile getirdi.

Türkşeker'in geçen yıla kıyasla, yüzde 60'ı sanayiciye olmak üzere piyasaya yaklaşık 100 bin ton daha fazla şeker verdiğini, kendi markasıyla piyasaya şeker arz eden zincir marketlere üretim yapan küçük işletmelere ise şeker vermeye devam ettiğini ifade eden Pakdemirli, "Sanayicilerimiz için farklı bir fiyat ile şeker arzı konusunda da çalışmalarımız devam etmekte olup, netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

(Behçet Aksoy/İHA)