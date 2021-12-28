Bakan Özer: "Hem işverenimiz hem öğrencimiz için çok cazip bir mesleki eğitim modelini hayata geçirmiş bulunuyoruz"
AA / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye çıkması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması İZMİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İTOB OSB Mesleki Teknik Eğitim Lisesi ve MESEM Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye çıkması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması İZMİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İTOB OSB Mesleki Teknik Eğitim Lisesi ve MESEM Temel Atma Töreni'nde konuştu. (1)