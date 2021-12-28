Bakan Özer: "Hem işverenimiz hem öğrencimiz için çok cazip bir mesleki eğitim modelini hayata geçirmiş bulunuyoruz" - Haberler
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Bakan Özer: "Hem işverenimiz hem öğrencimiz için çok cazip bir mesleki eğitim modelini hayata geçirmiş bulunuyoruz"

AA / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye çıkması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması İZMİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İTOB OSB Mesleki Teknik Eğitim Lisesi ve MESEM Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye çıkması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması İZMİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İTOB OSB Mesleki Teknik Eğitim Lisesi ve MESEM Temel Atma Töreni'nde konuştu. (1)

Bakan Özer: Hem işverenimiz hem öğrencimiz için çok cazip bir mesleki eğitim modelini hayata geçirmiş bulunuyoruz

Bakan Özer: Hem işverenimiz hem öğrencimiz için çok cazip bir mesleki eğitim modelini hayata geçirmiş bulunuyoruz

Bakan Özer: Hem işverenimiz hem öğrencimiz için çok cazip bir mesleki eğitim modelini hayata geçirmiş bulunuyoruz

Milli Eğitim Bakanı Özer: 'LGS kapsamındaki merkezi sınav 5 Haziran'da'

Milli Eğitim Bakanı Özer: "LGS kapsamındaki merkezi sınav 5 Haziran'da"

 Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini...

Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini...

AA / Ferhat Barulay - Son Dakika Haberleri

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