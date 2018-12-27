Bakan Mustafa Varank Tiryaki Agro Tesislerini Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin en büyük tarım ürünleri ticareti şirketlerinden Tiryaki Agro Gıdanın, Mersin'de bulunan tesislerinde incelemelerde bulundu.

Tiryaki Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Ortadoğu'nun en büyük bakliyat ve hububat üretim kompleksi unvanına sahip tesis hakkında Bakan Mustafa Varank'a bilgiler verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindeki heyet, Gaziantep merkezli Tiryaki Agro Gıdanın, Mersin'de bulunan tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Tiryaki Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu tarafından karşılanan Bakan Varank ve beraberindeki heyet, tesislerde bir süre gezerek üretim ve depolama kapasiteleri hakkında bilgiler aldı. Tiryaki Agro'nun, Türkiye ve dünyada üretim ve depolama faaliyetlerini 14 bölge ve 18 tesiste sürdürdüğünü kaydeden Tiryakioğlu, 25 ülkeden ürün tedariki 80'den fazla ülkeye ise ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi. Mersin'de bulunan tesislerin, günlük 4 ayrı fabrikada 2 bin ton üretim ve toplamda 400 bin ton depolama kapasitesine sahip olduğunu belirten Tiryakioğlu, Antrepo ve lisanslı depolarında yer aldığı tesislerin fabrika saha çatılarında ise 14 mw güneş enerjisi yatırımının bulunduğunu ifade etti. Tiryakioğlu, Tiryaki Agro'nun bakliyat, tahıl, kuru yemiş, organik gıda, yem ve yağlı tohumlar gibi tarım ürünlerini işleyerek değer katan, tedarik zincirini verimli yöneten bir ticaret şirketi olduğunu sözlerine ekledi.

Tiryaki Agro tesislerinde bir süre incelemelerde bulunan Bakan Varank, ise tarım alanında yaptığı üretim ve ticaretle ülke ekonomisine katkı sağlayan Tiryaki Agro'ya faaliyetlerinde başarılar diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA