Bakan Kurum: "Salda'mızı da Türkiye'deki tüm doğal alanlarımızı da edebimizle koruyacağız"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Salondaki katılımcılar Toplantının sona ermesi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık'ta düzenlenen "Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu" ile "Kovid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği" konulu toplantıda konuştu.
06.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:23
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Salondaki katılımcılar
Toplantının sona ermesi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık'ta düzenlenen "Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu" ile "Kovid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği" konulu toplantıda konuştu. (3)
Kaynak: AA