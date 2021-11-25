Bakan Kurum: 2022 nisan ayına kadar tüm depremzedelere evlerini teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, beraberlerindeki İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından inşa edilen konutları yerinde inceledi. Depremden en fazla etkilenen bölge olan Bayraklı ilçesinde inşa edilen binaları ve yapımı süren inşaatları gezen Bakan Kurum, çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Olayın ilk anından itibaren tüm Türkiye'nin kalbinin İzmirli vatandaşlar için attığını ifade eden Kurum, "İlgili tüm bakanlıklar, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, bir seferberlik anlayışıyla hareket etti. Vatandaşlarımızı sağlam alanlara alma, barınma, gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılama, taşınma ve kira yardımı verme noktasında onları hiçbir zaman yalnız bırakmadık. 'Onların ellerini bırakmayacağız' diye söz vermiştik. Yarın da inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle, verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor olacağız. 569 konutumuzu ve 145 iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Şubat ayından Kasım ayına kadar, 9 ay gibi bir sürede konutlarımızı bitirdik, inşallah söz verdiğimiz şekliyle, önümüzdeki yıl nisan ayına kadar Bayraklı bölgesinde bitmemiş projemiz kalmayacak. Tam 7 bölgedeki projelerimiz de inşallah bitecek. Rezerv alanla birlikte toplam yatırım değeri 2 milyar 250 milyon TL olan 5 bin 74 bağımsız bölümden oluşan bir proje gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.