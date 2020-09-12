Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu ve Başkan Arısoy buz pistinde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu ve Başkan Arısoy buz pistinde incelemelerde bulundu

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte ilçede yapım aşaması devam eden buz pistinde incelemelerde bulundu.

Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu ve Başkan Arısoy buz pistinde incelemelerde bulundu
12.09.2020 16:46 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:50

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte ilçede yapım aşaması devam eden buz pistinde incelemelerde bulundu. Buz pistinin inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak ilçe gençlerinin kullanımına açılacağı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Zeytinburnu ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu'na Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti. Bakan Kasapoğlu, Başkan Arısoy ile ilçede yapım aşaması devam eden projeleri yerinde inceleyerek bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, ilçede 37 bin metrekare ile İstanbul'un en büyük buz pistinin inşaat alanındaki çalışmaları yakında takip etti. Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Arısoy, "Burası sadece bir spor tesisi değil, Millet Kıraathanesi ve kadınlara özel pilates salonuyla bir yaşam merkezi olacak" açıklamasına yer verdi.

Zeytinburnu'nda inşa edilen pistin buz sporları adına önemli bir yatırım olduğunu söyleyen Başkan Arısoy, "Zeytinburnu Buz Hokeyi Pisti tamamlandığında İstanbul'un, hatta Türkiye'nin en büyük pisti olacak. Buz sporları adına önemli bir yatırım olacağı kanaatindeyim. Alt katı antrenman ve üst katı müsabaka olmak üzere iki piste sahip olacak tesisimiz, yılda 2 bin gencimizi buz sporları ile tanıştıracak" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Mesut Barzani Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Okan Bayülgen Ozan Çolakoğlu Yasemin Özilhan
Spor Erol Bulut Lionel Messi Burak Yılmaz Servet Yardımcı Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Eylül Ankara Kuyumcu Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu ve Başkan Arısoy buz pistinde incelemelerde bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 16:50:37. #1.14#
title