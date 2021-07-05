Bakan Kasapoğlu: "Afyon'umuzu yeni yatırımlar ile birlikte şaha kaldıracağız"
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Bakan Kasapoğlu: "Afyon'umuzu yeni yatırımlar ile birlikte şaha kaldıracağız"

Bakan Kasapoğlu: 'Afyon'umuzu yeni yatırımlar ile birlikte şaha kaldıracağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyon heyeti ile kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyon heyeti ile kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binada yapılan imza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "19 yıl önce Afyon'da 25 olan spor tesisi bugün ise 89. Yapacağımız yeni sözleşmeler ile bu sayıyı çok daha yukarılara taşıyacağız. Afyon öğrenci şehri. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Afyon'da da yatak kapasitemizi arttırdık. Afyon'da 3 olan yurt sayımızı bugün 18'e yükselttik. 2 bin 600 olan yatak kapasitemizi 14 bine yükselttik. 1 olan Gençlik Merkezimiz bugün 4, imzalayacağımız protokollerle Afyon'umuzda Gençlik Merkezi bulunmayan ilçemiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"Afyon'umuzu yeni yatırımlar ile birlikte şaha kaldıracağız"

Afyon'un genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Lisanslı sporcu sayısı 2 bin 500 iken bugün 62 bin. Bu protokollerle tesislerin içini güçlü bir şekilde doldurdukça Afyon'un gençleri, kadını, erkeği tüm halkı spor yaptıkça inanıyorum ki bu rakamları rekorlarla altüst edeceğiz. Afyon'umuzu yeni yatırımlar ile birlikte şaha kaldıracağız" açıklamasında bulundu.

Protokol kapsamında Afyon'a ve 18 ilçesine yapılacak yatırımlar ise şu şekilde:

-1 adet 1000 seyirci kapasiteli spor salonu yapımı

-3 adet 500 seyirci kapasiteli spor salonu yapımı

-7 adet nizami doğal çim yüzeyli futbol sahası, tribün, soyunma odası su deposu ve aydınlatmasının yapımı

-1 adet spor salonunun tamamlanması

-1 adet salonlu gençlik merkezi yapımı

-1 adet yüzme havuzunun spor salonuna dönüşümü

-1 adet rahvan at yarışı pisti yapımı

-4 adet tip yarı olimpik yüzme havuzu yapımı

-1 adet çok amaçlı spor salonu yapımı

-1 adet mahalle tipi spor salonu yapımı

-3 adet antrenman spor salonu yapımı

-1 adet spor kompleksi yapımı

-10 adet mahalle tipi gençlik merkezi yapımı

-1 adet genç ofis yapımı

-1 adet gençlik kampı yapımı

-3 adet gençlik merkezi yapımı

-29 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı

-8 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı

-7 adet basketbol-voleybol sahası yapımı

-150 adet basketbol potası yapımı

-2 adet fitness salonu yapımı

-1 adet tartan atletizm pist yapımı

-1 adet frigya atlı binicilik tesisi yapımı

-1 adet tenis kortu yapımı

-1 adet yüzme havuzunun tamamlanması

-11 adet spor tesisinin bakım onarımının ve çevre düzenlemesinin yapımı - ANKARA

Bakan Kasapoğlu: 'Afyon'umuzu yeni yatırımlar ile birlikte şaha kaldıracağız'
Bakan Kasapoğlu: 'Afyon'umuzu yeni yatırımlar ile birlikte şaha kaldıracağız'
Bakan Kasapoğlu: 'Afyon'umuzu yeni yatırımlar ile birlikte şaha kaldıracağız'
Bakan Kasapoğlu: 'Afyon'umuzu yeni yatırımlar ile birlikte şaha kaldıracağız'
Bakan Kasapoğlu: 'Afyon'umuzu yeni yatırımlar ile birlikte şaha kaldıracağız'
Bakan Kasapoğlu: 'Afyon'umuzu yeni yatırımlar ile birlikte şaha kaldıracağız'
Bakan Kasapoğlu: 'Afyon'umuzu yeni yatırımlar ile birlikte şaha kaldıracağız'
Bakan Kasapoğlu: 'Afyon'umuzu yeni yatırımlar ile birlikte şaha kaldıracağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Kasapoğlu: "Afyon'umuzu yeni yatırımlar ile birlikte şaha kaldıracağız" - Haberler Spor
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