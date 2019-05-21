Bakan Gül Açıkladı: 11 Bin Personel Alınacak

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, adliyeler ve bakanlık merkez teşkilatı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine 11 bin 78 personel alınacağını açıkladı.

Bakan Abdulhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada yeni personel taleplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını bildirerek, "Adliyelerde, bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceğiz. Bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacağız. Teşkilatımıza güç katacak yeni personelimizle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceğiz. Adalet teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi.

- Ankara

Kaynak: DHA