Bakan Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği geliyor

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kredi Garanti Fonu teminatlı iki programın temmuz ayında hayata geçeceğini açıkladı. Elvan, "İlk olarak, ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi desteği sağlayacağız. İkinci olaraksa, küçük ölçekli firmaların istihdama katkısının artırılması ve likidite sıkıntılarını azaltmak için, ilave olarak istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkanı sağlayacağız." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey toplantısında konuşan Elvan, "Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek. Buradan müjdesini de vermek istiyorum. İlk olarak, ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi desteği sağlayacağız. İkinci olaraksa, küçük ölçekli firmaların istihdama katkısının artırılması ve likidite sıkıntılarını azaltmak için, ilave olarak istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkânı sağlayacağız. Firmanın istihdama kattığı her bir kişi için, 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek." açıklamasında bulundu.

"HAZİRAN SONUNA SÜRE KONAN 35 REFORMUN 31'İ TAMAMLANDI"

Elvan, "Haziran sonuna süre koyduğumuz 35 eylem başlığından 31'ü tamamlanmış durumda. Geriye kalan 4 eylemden, 2'sinin teknik çalışmalarına nihai halini verdik; 2 eylem içinse Yüce Meclisimizin takdirini bekliyoruz. Böylece yılın ilk yarısı için öngördüğümüz eylemleri başarıyla tamamlamış durumdayız." dedi.

"KGF TEMİNAT POLİTİKALARI DEĞİŞİYOR"

KGF'nin teminat verirken gözeteceği hususların başında, doğru yere ve doğru işe gidecek kredilerin teminatlandırılması olacağını belirten Elvan, "Özellikle mikro ve KOBİ ölçeğindeki firmalarımızın finansmana erişim imkanlarını artırmak ve teminat eksikliklerini gidermek için KGF kapsamında yeni destek mekanizmaları oluşturuyoruz. Eximbank üzerinden; mevcut ihracatçılarımıza sağladığımız desteklerin yanında, yeni ihracatçıların da ortaya çıkmasını sağlayacak bir mekanizma tasarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINDAN SERMAYE GETİRENE VERGİ İNDİRİMİNİ ARTIRACAĞIZ"

Yatırım teşvik sisteminin değişeceğini söyleyen Elvan, "Şirketinize yurt dışından sermaye gelmesi halinde vergi indirimini artıracağız. Yatırımlarda kısmi tamamlama sonrasında da endeksleme yapılabilecek. Büyük yatırımlarda, kısmi tamamlamayla birlikte hak kazanılan, ancak yararlanılamayan yatırıma katkı tutarının, yeniden değerleme yapılmak suretiyle enflasyon etkisinden korunmasını amaçlıyoruz. Yatırım teşvik sisteminde hak edilen yatırıma katkı tutarının, diğer vergi borçlarına mahsubu imkânını da getiriyoruz. İktisadi kıymetlerin değerlemesine ilişkin düzenlemeler başta olmak üzere, değerleme hükümlerini, ekonomide ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak güncelleyeceğiz. Yatırımların teşviki noktasında da oldukça yenilikçi politikalar hayata geçecek. Yatırım ve istihdam teşviklerinde sadeleştirmeye gideceğiz; etkin olmayanları kaldıracağız, etkin olanları da daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üretimine yönelik Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgelerini faaliyete geçireceğiz." dedi.

Bakan Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği geliyor
Haber Yorumları (1)
OMER TURAN: fazili parayı dedemde verir.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Fahrettin Koca Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Brad Pitt Taner Ölmez Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Arda Turan Metin Oktay Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği geliyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 18:18:27. #1.14#

title