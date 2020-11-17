Bakan Elvan, ekonomide yeni yol haritasını madde madde anlattı: Reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomide izlenecek yeni yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem verdiklerini belirten Bakan Elvan, "Reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomide izlenecek yeni yol haritasını madde madde anlattı.

Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem verdiklerini dile getiren Bakan Elvan, "Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor. Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YATIRIMCILAR AÇISINDAN CAZİBE MERKEZİ OLMASINI İSTİYORUZ"

Bakan Elvan, istişareye sonuna kadar açık olacaklarını belirterek, "Hiçbir vatandaşımızın kafasında en ufak bir kaygı olmasın. Kapılarımız 24 saat açık olacak" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olmasını istediklerini ifade eden Elvan, "Bu noktada atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız" dedi.

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN BAĞIMSIZLIĞI

Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı hakkında da konuşan Elvan, "Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim." diye konuştu.

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMASI

Bakan Elvan, "Merkez Bankası Kanun'u açık, elbette bağımsızdır. Bu konuda daha fazla söyleyecek bir şeyim yok." dedi.