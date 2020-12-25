Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya üzerinden heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Bakan Dönmez, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde tarihinde bir ilke imza atacağını belirterek, "Lityum üretimine başlıyoruz" dedi.

Dönmez Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde ilk defa lityum üretimini başlatıyoruz. Türkiye'nin madeni bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz."

LİTYUM NEDİR?

Johan August Arfwedson tarafından 1817 yılında keşfedilen Lityum, periyodik tabloda 1. grup alkali metaller içinde yer alan, atom numarası 3, sembolü "Li" olan kimyasal bir elementtir.

Yumuşak ve gümüşümsü beyaz metaldir. Havada bulunan oksijenle reaksiyona giren lityum, lityum oksit (Li2O) oluşturur. Bu oksitlenme reaksiyonunu engellemek için yağ içinde saklanır. Hava ve su tarafından hızlı bir şekilde oksitlenip kararır ve lekelenir. Lityum metali doldurulabilir pillerde (örnek olarak cep telefonu ve kamera pili) ve ağırla yüksek direniş göstermesi sebebiyle alaşım olarak hava taşıtlarında kullanılır. Li+ iyonunun nörolojik etkilerinden dolayı, lityumlu bileşikler farmakolojik olarak sakinleştiricilerde kullanılır.