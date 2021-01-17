Bakan Dönmez, doğal gaz hizmeti götürülen Soma'da konuk olduğu aileyle çay içti
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Bakan Dönmez, doğal gaz hizmeti götürülen Soma'da konuk olduğu aileyle çay içti

17.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 17.01.2021 09:38
Bakan Dönmez, doğal gaz hizmeti götürülen Soma'da konuk olduğu aileyle çay içti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesinde doğal gaz arzı töreni sonrası konuk olduğu aile ile "doğal gaz ateşinde demlenen" çayı içti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesinde doğal gaz arzı töreni sonrası konuk olduğu aile ile "doğal gaz ateşinde demlenen" çayı içti.

Bakan Dönmez, doğal gaz arzı törenlerinin bir parçası haline gelen etkinlik için Turgutalp Mahallesi'nde yaşayan Fatma-Nazım Şentürk çiftinin evini ziyaret etti.

Dönmez'e doğal gaz kullanılan ocakta hazırlanmış çay ikram edildi.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, 2000'li yılların başında sadece 5 büyük kente doğal gaz verildiğini hatırlattı.

Geçen yıl 39 ilçeye doğal gaz verildiğini ve doğal gaz kullanılan yerleşim yeri sayısının 589'a ulaştığını aktaran Dönmez, "Cumhurbaşkanımız da her türlü desteği veriyor, Edirne'den Hakkari'ye herkes doğal gaz kullanıyor." dedi.

Dönmez, henüz doğal gaz ulaşmamış bölgelere en kısa sürede bu hizmeti götürmek için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Fatma Şentürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her namazda dua ettiğini belirten Şentürk, doğal gazın ilçeye gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyarette Bakan Dönmez, Şentürk ailesine günün anısına hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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