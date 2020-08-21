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Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı

İngiltere'nin 150'nci denemede, Norveç'in 30'uncu denemede gaz bulduğunu belirten Bakan Dönmez, Türkiye'nin 9'uncu denemede rezervi bulduğunu söyledi.

21.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:34

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi üzerine açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Türkiye'nin 9'uncu denemede gazı keşfettiğini belirterek, "'İngiltere 150'inci, Norveç 30'uncu denemede buldu" dedi.

"Desteğiniz bizim için çok önemli" diyerek Erdoğan'a seslenen Bakan Dönmez, "İngiltere 150'inci denemede buldu, Norveç 30'uncu denemede buldu' deyince, 'Bizim o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demiştiniz. Dedik ki, potansiyeli en yüksek olan lokasyonlara ağırlık vereceğiz. İnşallah ilk 10 sondajda bir keşif yakalayalım. Bugün burası dokuzuncu derin deniz sondajımız. Rabbimize hamd ediyorum, bizi bu güzel keşifle buluşturdu" ifadelerini kullandı.

Dönmez'in açıklamasından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İngiltere 150'inci denemede buldu, Norveç 30'uncu denemede buldu' deyince, 'Bizim o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' dedi. Dedik ki, potansiyeli en yüksek olan lokasyonlara ağırlık vereceğiz. İnşallah ilk 10 sondajda bir keşif yakalayalım. Bugün burası dokuzuncu derin deniz sondajımız. Rabbimize hamd ediyorum, bizi bu güzel keşifle buluşturdu. Bu bölgedeki sismik çalışmalara 14 ay önce Batı Karadeniz Sakarya Gaz Sahası bölgesinde başladık. 2 bin kilometrelik alanın adeta röntgen filmini çektik.

"CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA VATANDAŞIMIZLA KENDİ GAZIMIZI BULUŞTURACAĞIZ"

İki tane önemli gaz kaynağı adını verdiğimiz rezervi kestik. Gazla buluştuk, sondaja bir hafta 10 gün ara verdik. Sürekli testleri yapıldı. Detaylı çalışmalardan sonra, sizin de biraz önce açıkladığı gibi gaz miktarını, rezerv miktarını tespit ettiler. Burada işlemimiz henüz bitmedi. Yaklaşık 1000 metrelik daha derine ineceğiz. Sismik veriler bize aşağıda iki katmanın daha olduğunu, dolayısıyla kuvvetle muhtemel inşallah oralarda da gaz kaynağına ulaşacağımızı gösteriyor.

Yine bu bölgede, inşallah en kısa süre içerisinde yeni tespit kuyularını açacağız. Sizin de bize koymuş olduğunuz hedef inşallah cumhuriyetimizin yüzüncü yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız."

Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı

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