Bakan Bilgin anketi paylaştı! İşverenlerin büyük çoğunluğu asgari ücret için "3.501 TL-3.750 TL olmalı" diyor - Haberler Ekonomi
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Bakan Bilgin anketi paylaştı! İşverenlerin büyük çoğunluğu asgari ücret için "3.501 TL-3.750 TL olmalı" diyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleri öncesi yapılan anketi komisyonda paylaştı. İşverenlere "Asgari ücret ne kadar olmalı?" diye sorulan bakanlığın anketinde yüzde 34'lük kısım "3.501 TL-3.750 TL olmalı" diye yanıt verdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu zam pazarlığı için bir araya geldi. İlk toplantısını gerçekleştiren komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK, hükümet kanadını ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil ediyor.

BAKAN ANKET ÇALIŞMASINI PAYLAŞTI

Basın açıklamalarıyla başlayan komisyonda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin görüşmeler öncesi yaptığı anket çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı. "Asgari ücret ne kadar olmalı?" başlığıyla yapılan araştırmada, işveren ve işçilerin beklentileri irdelendi.

BÜYÜK KISIM "3.501 TL-3.750 TL OLMALI" DEDİ

2021'in kasım ayında 26 şehirde gerçekleştirilen çalışmada, 620'den fazla işverenle görüşüldü. İşverenlere "Asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu. Yüzde 33,9, "3.501 TL-3.750 TL olmalı" diye yanıt verdi. Yüzde 19,3 ise "3.251 TL ile 3.500 TL olmalı" dedi. "3.750 TL ile 4.000 TL arasında olmalı" diyenlerin oranı ise yüzde 13,7 oldu.

İşte anketin sonuçları:

Bakan Bilgin anketi paylaştı! İşverenlerin büyük çoğunluğu asgari ücret için '3.501 TL-3.750 TL olmalı' diyor

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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