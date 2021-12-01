Bakan Bilgin anketi paylaştı! İşverenlerin büyük çoğunluğu asgari ücret için "3.501 TL-3.750 TL olmalı" diyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleri öncesi yapılan anketi komisyonda paylaştı. İşverenlere "Asgari ücret ne kadar olmalı?" diye sorulan bakanlığın anketinde yüzde 34'lük kısım "3.501 TL-3.750 TL olmalı" diye yanıt verdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu zam pazarlığı için bir araya geldi. İlk toplantısını gerçekleştiren komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK, hükümet kanadını ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil ediyor.
BAKAN ANKET ÇALIŞMASINI PAYLAŞTI
Basın açıklamalarıyla başlayan komisyonda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin görüşmeler öncesi yaptığı anket çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı. "Asgari ücret ne kadar olmalı?" başlığıyla yapılan araştırmada, işveren ve işçilerin beklentileri irdelendi.
BÜYÜK KISIM "3.501 TL-3.750 TL OLMALI" DEDİ
2021'in kasım ayında 26 şehirde gerçekleştirilen çalışmada, 620'den fazla işverenle görüşüldü. İşverenlere "Asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu. Yüzde 33,9, "3.501 TL-3.750 TL olmalı" diye yanıt verdi. Yüzde 19,3 ise "3.251 TL ile 3.500 TL olmalı" dedi. "3.750 TL ile 4.000 TL arasında olmalı" diyenlerin oranı ise yüzde 13,7 oldu.
İşte anketin sonuçları:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
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