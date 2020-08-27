Bakan Albayrak'ın "Tehdit edildim" çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı Bakan Berat Albayrak, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ile görüşmesinde, enerji bakanlığı döneminde batılı bir bakanın kendisini tehdit ettiğini söyledi. Albayrak'ın sözlerini köşe yazısına taşıyan Selvi, "Gözlerim fal taşı gibi açıldı" diyerek olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşmesini kaleme aldı. Albayrak, Selvi ile görüşmesinde enerji bakanlığı döneminde batılı bir bakanın kendisini tehdit ettiğini söyledi. Albayrak'ın bu sözlerini duyan Selvi, "Gözlerim fal taşı gibi açıldı" diyerek olay karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirtti.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

Enerji savaşları tehditlere, darbelere, işgallere varan sert mücadelelere sahne oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ben bir Batı ülkesinde muhatabım tarafından birebir sözlü, imalı tehdit edilmiş bir bakanım" deyince yine gözlerimiz fal taşı gibi açıldı. Nasıl yani? Berat Albayrak o kadar sıradan bir şey anlatıyor gibiydi ki sözlerini açmasını istedik.

"Ne zaman oldu" diye sorduk. "Enerji Bakanlığım döneminde" dedi. Israrlı sorularımız üzerine, o şahsın Batı'nın büyük devletlerinden birinin Enerji Bakanı olduğunu söyledi.

"Orada ona gereken cevap verildi. Ama bunları ileride yazmamız lazım. Nesiller bunu bilmeli" dedi. Aynı kanaatteyim.

FATURALARA YANSIYACAK

Karadeniz'de bulunan doğalgaz, vatandaşın faturasına yansıyacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a bunu da sorduk. Net bir dille, "Yansıyacak" dedi. Dilerim daha büyük rezervler tespit edilir, vatandaşlarımızın faturaları hafifler.

HALKA ARZ GELİYOR

Berat Albayrak'ın piyasaları ilgilendiren bir açıklaması oldu. TPAO ve BOTAŞ'ın halka arz edileceğini söyledi. Fotoğraf çektirirken tekrar sordum. Önce doğalgazla ekonomik olarak hacmini büyütüp ondan sonra halka arz edecekler. Bu doğalgaz daha ilk adım olduğu için bence gazla ilgili yeni bir birim kurulabilir.