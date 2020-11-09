Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi

Dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yapılan istifa açıklamasıyla ilgili resmi açıklama beklenirken, Bloomberg tarafından bu paylaşım sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Naci Ağbal ve Nurettin Canikli ile bir mini ekonomi zirvesi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yapılan istifa açıklamasıyla ilgili resmi açıklama beklenirken; Bloomberg, dün gece İstanbul Kısıklı'da ekonomi zirvesi yapıldığını yazdı. ÜÇLÜ ZİRVE GERÇEKLEŞTİRİLDİ Buna göre mini zirvede Cumhrubaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanlığına atanan Naci Ağbal ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli'nin yer aldığı belirtildi. EKONOMİK GELİŞMELER ELE ALINDI Söz konusu iddiaya göre yapılan sürpriz görüşmede para politikaları ve ekonomik gelişmeler üzerinde duruldu. Mini ekonomi zirvesine dair ve Albayrak'ın istifasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bloomberg, görüşmenin Berat Albayrak'ın görevinden istifa etme kararının ardından yapıldığına dikkat çekti.