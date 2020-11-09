Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi

09.11.2020 14:14 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:24
Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi

Dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yapılan istifa açıklamasıyla ilgili resmi açıklama beklenirken, Bloomberg tarafından bu paylaşım sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Naci Ağbal ve Nurettin Canikli ile bir mini ekonomi zirvesi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yapılan istifa açıklamasıyla ilgili resmi açıklama beklenirken; Bloomberg, dün gece İstanbul Kısıklı'da ekonomi zirvesi yapıldığını yazdı.

ÜÇLÜ ZİRVE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Buna göre mini zirvede Cumhrubaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanlığına atanan Naci Ağbal ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli'nin yer aldığı belirtildi.

EKONOMİK GELİŞMELER ELE ALINDI

Söz konusu iddiaya göre yapılan sürpriz görüşmede para politikaları ve ekonomik gelişmeler üzerinde duruldu. Mini ekonomi zirvesine dair ve Albayrak'ın istifasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bloomberg, görüşmenin Berat Albayrak'ın görevinden istifa etme kararının ardından yapıldığına dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam Bakan Albayrak'ın Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yapıldı. Albayrak'ın paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" ifadeleri kullanıldı. Bakanın istifa paylaşımı henüz resmi bir kaynaktan teyit edilmedi.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Demet Akalın Şeyma Subaşı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Ozan Tufan Tamer Tuna Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 14:24:57. #1.15#
title